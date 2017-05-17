РЕПОРТАЖ: Образцовый поселок: зачем и как прихорашивается Копысь

Копысь - местечко с древней историей в Оршанском районе. В конце прошлого года Президент на совещании о перспективах развития Оршанского и Шкловского районов поставил задачу преобразовать горпоселок Копысь так, чтобы на его примере показать, как должно выглядеть современное село. Первый этап работ должны завершить к 1 июня, и корреспонденты БЕЛТА отправились оценить масштаб стройки.

Поселок похож на большой муравейник: яркие жилеты рабочих виднеются повсюду - вдоль дорог, еще пахнущих новым асфальтом, на столбах уличного освещения, у сияющих свежей краской заборов домов.

"Работы много, стройка большая. Конечно, ремонт - это всегда неудобства. Пока меняют коммуникации, бывают перебои с газом, водой, электричество пропадает. По дороге иногда сложно проехать. Но люди готовы потерпеть, потому что знают, что это для них делается, а также для детей, внуков и тех, кто приедет сюда жить в будущем", - говорит местный житель и лесничий Копысского лесничества Владимир Самусевич.

Он первым встречает нас почти сразу при въезде в горпоселок - здесь в конце ул.Октябрьской находится старое здание лесничества. Оно тоже сейчас облеплено техникой и рабочими. "Приспособим под жилье для новых сотрудников, как раз успеем к приходу молодых специалистов. Думаю, получится 4 квартиры. Рядом доделаем баню. Получится удобно и в двух шагах от работы", - отмечает собеседник.

На входе в помещение образовалась стихийная экспозиция деревянных скульптур: животных, сказочных персонажей. Оказывается, лесхозы области присоединились к благоустройству Копыси и делают малые декоративные формы, беседки для украшения зон отдыха, детских площадок в горпоселке. Часть рабочих занята на погрузке беседки, сделанной в лесничестве, для установки возле святого источника. Он находится на территории лесфонда, предприятие за ним ухаживает, поддерживает в порядке эту зону отдыха.

"Красивых мест у нас столько, что за день не обойти. Потому здесь любят отдыхать туристы, гости и случайные заезжие. Заглядывают и на святой источник, и на экологическую тропу, и в наш дендропарк", - продолжает нахваливать родные места Владимир Самусевич. На вопрос, где любит отдыхать само население Копыси, отвечает, что пока некогда.

В дендропарке в 8 секторах представлена флора разных регионов континента - более 850 видов деревьев и кустарников. Рядом расположена пасека, домик охотника, а также вышка с видеокамерой, с помощью которой просматривается территория лесфонда и сам горпоселок - примерно на 20-25 км. Управляется камера дистанционно из операторской уже в новом здании лесничества, куда мы и подходим.

Современный офис введен в августе прошлого года рядом с Центром народного творчества и ремесел на месте бывшего кафельного завода. И это стало своеобразным символом возрождения местечка, поскольку завод, славившийся некогда и далеко отсюда, пришел в упадок и закрылся, но теперь выросло предприятие, которое дает работу и достойный заработок более 40 жителям горпоселка. "Оршанский лесхоз занесен на Республиканскую доску Почета, а наше Копысское лесничество - в лидерах среди лесхозов области", - с гордостью подчеркивает Владимир Самусевич.

Шаг за шагом развивается Центр народного творчества и ремесел с его главной изюминкой - гончарной мастерской. Копысские мастера славились своим печным кафелем. Они знали секрет изготовления очень стойкой глазури, которой покрывали кафель из белой глины и расписывали изделие позолотой. Когда об их мастерстве стало известно императору, мастеров забрали из Копыси, и до конца жизни они занимались не только изготовлением изысканного печного кафеля, но также оформлением внешнего убранства церквей, соборов. Позже копысский завод был национализирован. Постепенно предприятие приходило в упадок, его присоединили к Оршанскому силикатному заводу в качестве кафельного участка. В 2007 году, когда Копысь посетил с рабочим визитом глава государства, это было небольшое здание с печью кустарного производства, без водопровода, отопления. Внутри работали несколько гончаров, в основном изготавливали вазы и вазоны, мелкую сувенирную продукцию. И тогда Александр Лукашенко поручил правительству рассмотреть вопрос реконструкции. А в 2011 году открылось обновленное расширенное здание Центра народного творчества и ремесел с административной пристройкой, где находятся сувенирная лавка и ремесленные мастерские. В гончарных мастерских трудятся 6 мастеров, еще 5 работают по другим видам народного творчества: вышивка и ткачество, соломо- и лозоплетение, художественная обработка дерева, изобразительное искусство.

"На тот момент все, кто оставался работать на заводе, достигли пенсионного возраста, - поясняет директор учреждения культуры Лилия Кухаренко. - Вот наша мастер народных ремесел, гончар Елена Суховарова. Она совсем юной пришла на кафельный завод, более 25 лет отработала, и именно с нее начиналось возрождение гончарства в Центре. Сейчас у каждого мастера есть свой подмастерье. Мы ведем активную экскурсионную деятельность, гости могут на мастер-классах сами сесть за гончарный круг, ощутить пластичность глины под своими руками. Но только не маленькие детки. Потому что за видимой легкостью - сложный физический труд. Чтобы отцентровать кусочек мокрой глины в середине гончарного круга, приходится прикладывать усилия разных групп мышц".

При посещении в ноябре 2016 года глава государства высказал пожелание о развитии в Центре внебюджетной деятельности. Среди задач - выйти на оплату коммунальных услуг за содержание учреждения, доплачивать из внебюджетных средств мастерам и постепенно выходить на самоокупаемость. Был разработан бизнес-план. "Помимо ручной лепки мы освоили технологию изготовления керамики методом литья в гипсовые формы. Какие перед нами открываются горизонты? Это поставки в салоны-магазины, сеть Белкоопсоюза, "Евроторга", на заправки и в пункты придорожного сервиса "Белнефтехима". Уже есть результаты. Реализуем изделия в своей сувенирной лавке, с февраля поставляем продукцию в торговую сеть Белкоопсоюза в Витебской области, с апреля - в Могилевской. Работаем с гостиницами", - говорит директор Центра.

В доказательство действия бизнес-плана собеседница приводит цифры: если в декабре прошлого года произведено 400 единиц продукции, то за неполный май - уже 700 единиц. К концу года рассчитывают выйти на объем в 1,5 тыс. изделий в месяц. И поскольку каналы сбыта есть, то вазочки, скульптуры и прочая керамика, которой заставлены полки стеллажей в мастерских, не задержится долго на складе. Ассортимент продукции широкий - сувениры, вазоны, горшочки, подсвечники, чайники, заварники, мелкая скульптура, панно, изделия для садово-паркового дизайна. "Стараемся также изготавливать посуду, которая ранее была широко распространена в Оршанском регионе: чугунки, горлачи, крынки и прочее. При этом в окончательной обработке используем такую старинную технологию, как молочение. Сначала сырое изделие вручную металлическим предметом или камнем полируется, потом высушивается и обжигается, после обжига купается в жирном деревенском молоке, снова запекается в печке и натирается пчелиным воском, смешанным с льняным маслом", - приоткрывает секреты Лилия Кухаренко.

"А разве о секретах можно рассказывать? И говорить об особенностях технологии во всеуслышание?" - интересуюсь я.

"Одна из основных наших задач - как можно большему количеству людей рассказать об этих технологиях, научить. Тогда есть шанс, что народные традиции сохранятся", - поясняет Лилия Кухаренко.

Сохранением наследия работники Центра занимаются не только в своей творческой деятельности, но и в исследовательской. Они очень берегут все те немногие фрагменты дореволюционных изразцов, которые найдены на месте бывшего завода, а также церковные книги и икону Божией Матери, выполненную из керамики. Есть задумка организовать экспозицию в помещении каплицы начала XIX века, расположенной на территории учреждения.

За время пребывания в Копыси понимаю, насколько грамотно здесь подходят к использованию каждого клочка земли и каждого здания. Всему, что оказалось невостребованным, находят лучшее применение. Например, одно из зданий КБО в центре горпоселка, где до 2003 года размещалось ателье, перестроили и превратили в Дом культуры. На время большой стройки этот принцип тоже работает. Здание, где расположены почта, автоматическая телефонная станция и комплексный приемный пункт, реконструируется поэтапно. А эти предприятия дают друг другу место для размещения. Пока идет большая реконструкция местной больницы, амбулатория временно ведет прием пациентов в одном из помещений Центра народного творчества и ремесел.

"На самом деле с 2003 года у нас в горпоселке новых объектов соцкультбыта не строилось, но зато все поддерживалось в порядке, пересматривалось целевое назначение зданий. Занимались благоустройством. Так что нельзя сказать, что преобразование Копыси началось именно в этом году. Населенный пункт развивается постепенно. Важным моментом стало увеличение рабочих мест: построили цех по производству сыров (сегодня там работают около 60 человек), Оршанский комбинат стройматериалов открыл деревообрабатывающее производство. И возведение моста через Днепр тоже повлияло. С соседней Александрией Шкловского района мы практически одно целое - никогда не делились, но теперь стали еще ближе. Кто-то живет здесь, а туда ездит на работу или отдых и наоборот, вместе праздники отмечаем", - рассказывает председатель Копысского поселкового Совета Екатерина Вацуро.

И все же нынешние преобразования она называет самыми глобальными, и большая часть средств уходит на подземные инженерные коммуникации. Желающие могут подвести газ и воду к своим домам, поменять систему отопления, воспользоваться скоростным интернетом. Полностью заменяется уличное освещение - после установки светодиодных светильников поселковый Совет рассчитывает получить большую экономию. По следам перечисленных работ идут дорожники, которые асфальтируют 21 улицу и два переулка. В общей сложности новые дороги растянутся более чем на 15 км. А вдоль них красятся частные дома, устанавливаются деревянные заборы разной модификации.

Много техники и людей привлечено к детсаду-средней школе. Здесь кроме ремонта здания и благоустройства возводятся стадион с искусственным покрытием и новый спортивно-игровой городок с уличными тренажерами, в перспективе появится хоккейная коробка.

Ученики с нетерпением ждут открытия, потому что спорт у них в чести. На шестой школьный день никого специально заставлять не надо - дети сами приходят в спортзал заниматься, а с появлением стадиона, наверняка, и все свободное время будут проводить в здоровой активности. Впрочем, не только это направление старается развивать директор школы Михаил Лебедев. "Мы подали четыре работы на соискание международного гранта, и одна из них заинтересовала Международный экологический фонд - это проект по созданию Центра по борьбе со стойкими органическими загрязнителями. На деньги гранта полностью переоборудуем класс химии: появится лаборатория, современные электронные микроскопы, мультиборд и прочие интерактивные гаджеты. Организуем свои грядки по выращиванию экологически чистых овощей. Словом, сделаем все, чтобы исследовательская работа проходила на должном уровне и была увлекательна для школьников", - делится планами директор.

Школа в Копыси небольшая. Сегодня в ней обучаются 87 учеников, еще 27 являются воспитанниками детского сада. Однако прибавление в классах есть - в среднем по 10 человек ежегодно.

Надеются на прирост населения местные старожилы. "Молодежь, как и везде, стремится в большие города. Мои дети и внуки в Могилеве живут, - говорит местный пенсионер Владимир Якушев. - Так что эти перемены, конечно, приятны. Но нам с женой для хозяйства газ и воду подводить не нужно. По старинке будем покупать баллоны, топить печь. А за забор новый - спасибо".

"Был разработан и утвержден генеральный план перспективного развития горпоселка Копысь. Для его реализации и проводятся все запроектированные работы. Кроме соцкультбыта и инженерной коммуникации они затрагивают жилищный вопрос. Это нужно, чтобы создать лучшие условия для жизни, чтобы население Копыси росло. Пустующие земли внутри поселка проектировщики разбили на 100 участков под строительство индивидуального жилья. Следующий шаг - создание новых рабочих мест. Для сегодняшнего населения Копыси предприятий и учреждений хватает. Но на перспективу должно быть развитие как действующих, так и открытие новых. Может быть, это будут частные предприятия, индивидуальные предприниматели. Планируем, что будет активно развиваться туризм", - поясняет Екатерина Вацуро.

Наверняка, одним из самых привлекательных для туристов объектов станет зона отдыха "Петровский вал". Сейчас на территории, где в годы Северной войны были военные укрепления, кипит реставрационная работа. Строители вместе с учеными восстанавливают деревянные башни с площадками обозрения. Концепция разработана с помощью архивных документов и карт, результатов археологических раскопок. Живописные дорожки вдоль берега Днепра станут идеальным местом для терренкура. Также на набережной разместятся зоны для пассивного и активного отдыха. И гостям на удивление, и жителям на радость.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-