Репортаж: Качественные корма - большое молоко

В Белыничском районе на базе СПК "Колхоз "Родина" сегодня прошел республиканский семинар по заготовке и хранению травянистых кормов для общественного сектора животноводства с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. Руководители и специалисты со всех регионов страны ознакомились с процессом выращивания трав с высоким содержанием белка, а также технологией закладки высокопротеиновых провяленных кормов в рулоны полиэтиленовой пленки. Как результат работы по системному повышению продуктивности молочного стада хозяйство получает на буренку в среднем 7-8 т молока в год, что является одним из лучших показателей по надоям в республике. Разобраться в причинах успеха попробовал и корреспондент БЕЛТА.

Колхоз "Родина" для показательного семинара был выбран не случайно. Здесь за счет особой организации труда, в которой главной ценностью является человек, и применения самых современных технологий, удается удерживать в здоровом состоянии экономику и добиваться высоких показателей во всех отраслях сельхозпроизводства.

"Мы добились неплохих результатов в работе, теперь важно удержать эти цифры, не говоря уже о том, что нужно идти вперед, - отмечает председатель колхоза Александр Лапотентов. - Поэтому сегодня не новые, а только новейшие технологии могут дать нам возможность двигаться дальше, поэтому молодым специалистам мы даем возможность "вылавливать" идеи на многих обучающих семинарах, искать новаторские решения сельскохозяйственных проблем и в стране, и за границей".

В хозяйстве приоритетное внимание уделяется повышению продуктивности молочного стада, поскольку это сегодня высокодоходное направление, которое дает "быстрые" деньги, позволяет оперативно решать насущные задачи и проблемы. Здесь важно правильно выстроить технологическую цепочку, начиная от подготовки кадров, условий содержания и кормления стада и завершая качеством заготовленных кормов. Причем последнее является очень важным фактором при получении конечного результата.

В основном для этих целей всегда использовались травы, плющеное зерно, а белок в виде подсолнечникового и соевого шротов закупались за валюту. Теперь по настоятельному требованию Минсельхозпрода регионы начинают включать в севооборот бобовые культуры с высоким содержанием белка. В этом году по рекомендациям министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в ряде хозяйств с высоким уровнем эффективности работы осваивают технологии заготовки кормов с высоким содержанием протеина и полосным методом посева культур. Не исключение и колхоз "Родина", где в августе 2016 года посеяли сурепицу и в сентябре озимую рожь (полоса ржи сменяется полосой сурепицы). Сейчас эти культуры находятся в фазе восковой спелости.

Участникам семинара прямо в поле был показан весь технологический процесс заготовки травянистых кормов. Ученые НАН Беларуси и специалисты Минсельхопрода познакомили зампредов облисполкомов, председателей райисполкомов и специалистов комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию со всеми тонкостями работы с участием целого комплекса белорусской и импортной техники. Рассказали также о различных походах в формировании дешевой и качественной кормовой базы. "Главное здесь - использовать все имеющиеся резервы, научный опыт и прогрессивные технологии, - считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. - Это самый прямой путь к снижению себестоимости продукции и обеспечению финансового успеха и достижению стратегических целей".

По мнению Леонида Зайца, корма в Беларуси хорошие, но нет надлежащего хранения. Сейчас в большинстве заготовка и хранение силоса и сенажа проводится в бетонированных траншеях. Когда траншея вскрывается, то поступивший воздух окисляет корм, и содержание молочной, уксусной и масляной кислот выше допустимого, а это приводит к болезням животных - ацидозам и кетозам. Корова тратит свою энергию не на увеличение производства молока, а на переваривание закисленного корма. Технология, предлагаемая сегодня для изучения, - это закладка высокопротеиновых провяленных кормов в рулоны (тюки) полиэтиленовой пленки. Это мировой стандарт заготовки высококачественных кормов. Подобная технология - трехлетний результат работы по вопросу увеличения молочной продуктивности коров.

"По сути мы выходим на новый вид кормов, который при небольших затратах обеспечит высокую эффективность их применения. Эти корма основаны на наших традиционных белорусских культурах с участием озимой сурепицы и озимой ржи, которые посильно выращивать во всех хозяйствах республики, - уверен министр. - Приятно отметить, что эти технологии все шире и шире используются аграриями, которые получают сегодня высокие результаты. Особенно это касается хозяйств Могилевской области, где в ряде районов активно практикуют применение новых технологий".

К этому процессу также подключились аграрии Гомельской области, пошли по этой технологии некоторые хозяйства Минской и Гродненской областей. В указанных культурах содержание протеина очень высокое, что позволяет заменить импортируемый протеин, который стоит немалых денег. Использование собственных кормов в 5-6 раз дешевле, что позволит экономить миллионы долларов США. Кроме того, задача стоит в текущем году под урожай 2018 года в каждом хозяйстве, которое занимается молочным скотоводством, иметь посевные площади кормовой культуры не менее 30 соток на корову, что позволит заготовить практически 50% объема сенажа от потребности животного. СПК "Колхоз Родина", попробовав эту технологию, планирует и дальше ее применять. И это при том, что здесь устойчивая финансовая база, хорошая экономика и высокая рентабельность продаж. Вместе с тем здесь не стоят а месте, а ищут возможности снижать себестоимость продукции, повышать экономическую эффективность.

"Заготовка кормов всегда была на особом счету в нашем хозяйстве, - делится опытом Александр Лапотентов. - Сегодня мы заготавливаем полноценные корма под запланированную продуктивность. Ведь мы жили долгие годы на бескормице с высокой плотностью скота на 100 га. И все наши специалисты знали, как тяжело решается проблема с кормами, и научились ее решать: в "Родине" скот никогда не был голодным, сформировалась особая культура работы с животными. Я всю жизнь связывал уровень жизни колхозника с кормовой базой, наверняка, меня не все понимали. Но сейчас это ясно каждому сельскому труженику: получить какую-то продукцию растениеводства, продать ее - это временное удовольствие. Мы стремимся пропустить растениеводческие плоды через животноводство и получить "долгоиграющие" деньги".

Участникам семинара показали и молочную ферму, где супербуренки дают в среднем по 10 т молока в год каждая. С такими показателями в стране пока только четыре хозяйства. В СПК четыре подобных фермы. Все они построены хозспособом (обошлись в несколько раз дешевле) и компьютеризированы. Поражает порядок и чистота. Конечно, здесь строго соблюдается технологическая дисциплина, а коллектив не просто работает, а болеет душой за конечный результат. Люди заинтересованы в высоких показателях, потому что за качество молока они получают премии, но при условии, что товарность составляет не менее 90%. В эту систему оплаты включены и ветработники, и зоотехники, непосредственно все работники ферм и, конечно, операторы машинного доения.

Сегодня молочное стадо хозяйства находится исключительно на зимнестойловом содержании, на круглогодичном зимнем рационе. И даже в летних лагерях кормят КРС по зимнему рациону. Ни одного килограмма зеленой массы скот не получает. Этот выбор сделан сознательно. При переводе скота с зимнестойлового периода на пастбищный меняется микрофлора рубца, тогда хозяйство теряет и на привесе, и на молоке. К тому же в колхозе плотность скота очень большая - 111 голов на 100 га сельхозугодий и пастбищ всегда не хватало. Свою главную задачу руководитель хозяйства видит в объединении людей в общем деле. Это можно сделать, хорошо и четко организовав их труд, убедив поверить в завтрашний день, увидеть смысл в своей работе. "Когда у человека здесь корни, семья, дети, жилье, он работает по совести, на будущее. Более 60% жителей деревень остаются в колхозе - для нас это серьезный показатель, - рассказывает Александр Михайлович. - И то, что молодежи больше 30% в нашей большой семье, не менее серьезное достижение, чем производственные. На это работают уже многие годы отдельные программы, которые заинтересовывают человека в результатах труда".

В хозяйстве серьезно решен вопрос по прозрачности зарплаты. Когда человек сегодня оступился и что-то нарушил, завтра утром посчитает, что он потерял. "Для нас ЧП, если кто-то не вышел на работу без предупреждения и уважительной причины. Человек должен спокойно и уверенно идти на работу, знать свои обязанности, задачи. А наше, руководителей, дело - обеспечить тылы, чтобы он не стоял без запчастей, без топлива, без зарплаты, чтобы у него дети были сыты и обогреты", - отмечает председатель. По его мнению, везде есть резервы, их надо уметь найти. "Сегодня уровень жизни колхозника определяет судьбу колхоза. Полной должна быть не только казна предприятия, но и кошелек каждого работника", - убежден Александр Лапотентов.

Кстати, в хозяйстве уверенно движутся к выполнению поставленной главой государства задачи - выхода в конце 2017 года на среднюю зарплату в Вr1 тыс. В первом квартале текущего года у колхозников "Родины" она составила Вr793,2, и все резервы для ее повышения есть. В начале года здесь получены хорошие финансовые результаты работы. Достаточно сказать, что чистая прибыль за январь-март составила Вr809 тыс., а рентабельность продаж 15,5%, или выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9%.

Сергей КУЛЯГИН,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-