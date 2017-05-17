Акцент на формирование здорового образа жизни нужно делать среди подрастающего поколения - медик

На выставке-ярмарке "Витебщина - за здоровый образ жизни - 2017".

18 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Акцент на формирование здорового образа жизни нужно делать среди подрастающего поколения. Такое мнение высказал журналистам главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич на X Республиканской специализированной выставке-ярмарке "Витебщина - за здоровый образ жизни-2017", передает корреспондент БЕЛТА.

"Отличительной особенностью юбилейной выставки является то, что среди участников большое количество детей и молодежи. Это не случайно. Упор надо делать на формирование здорового образа жизни именно среди подрастающего поколения, - уверен Владимир Синкевич. - Закладывать основы здоровьесбережения следует на стадии, когда еще не сформировались вредные привычки. Взрослое же население уже нужно переубеждать, переформатировать, а это гораздо сложнее".

Главврач отметил, что одной из целей традиционной витебской выставки-ярмарки является знакомство жителей региона со здоровыми продуктами, разъяснение принципов здорового образа жизни, популяризация физкультуры и спорта. "Такими мероприятиями мы стремимся приобщить и мотивировать население к сохранению и укреплению здоровья", - добавил он. Ежегодно на рынок поступает большое количество новых продуктов, расширяются и линейки продукции для здорового питания. По мнению Владимира Синкевича, население должно ориентироваться в широком ассортименте товаров, представленных в торговой сети, и выбирать именно те продукты, которые полезны и помогают сохранить и укрепить здоровье.

Начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Юрий Деркач в свою очередь обратил внимание, что в регионе совершенствуется работа медицинских учреждений, расширяется сеть объектов физкультуры и спорта, ширится спектр экологически чистой и полезной продукции. "Кроме консультаций специалистов-медиков на выставке-ярмарке организованы лекции для населения, где в доступной форме будут изложены те постулаты, которые помогут жителям региона принять правильное решение в отношении своего здоровья", - отметил Юрий Деркач.

X Республиканская специализированная выставка-ярмарка "Витебщина - за здоровый образ жизни - 2017" будет работать в областном центре 18 и 19 мая.

На площадях концертного зала "Витебск" разместились экспозиции товаров и услуг организаций по тематическим секциям: "Здоровье", "Питание", "Физическая активность", "Красота", "Экотовары". На выставке организованы бесплатные интерактивные площадки, на которых можно научиться азам стритбола, спортивного ушу и современных японских единоборств - спочана (фехтование на безопасных мечах), поучаствовать в открытых тренировках по фитнесу, позаниматься на уличных тренажерах и др.-0-