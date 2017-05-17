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Гродненские коллекционеры готовят вторую открытую ярмарку старины

18.05.2017 21:52 — Новости регионов | БелТА  
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18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские коллекционеры готовят вторую открытую ярмарку старины в центре Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в народном клубе коллекционеров "Скарабей".

Ярмарки старины по принципу блошиного рынка станут новым брендовым мероприятием теплого сезона 2017 года в Гродно. Их решено проводить с привлечением широкого числа участников каждые последние выходные месяца в течение двух дней. Первая ярмарка коллекционеров прошла в центре Гродно 29-30 апреля в бывшем Дворце культуры текстильщиков. Свои коллекции продемонстрировали не только жители Гродно, но и представители Лиды, Новогрудка, Витебска, Минска, Могилева и других городов.

Вторая ярмарка "Гарадзенскі скарабей" пройдет уже под открытым небом 27-28 мая, места участникам подготовят на площади Советской. Главный организатор - народный клуб коллекционеров "Скарабей" Гродненского городского центра культуры - пригласит на выставку-продажу коллег из разных городов.

Ожидается, что любители смогут увидеть много интересного коллекционного материала и предметов старины. Для туристов эта ярмарка - по сути, музей под открытым небом, считают коллекционеры. На ней будут представлены этническая утварь, антикварные украшения, произведения искусства, предметы из нумизматических, фалеристических (значки, медали), филателистических коллекций, а также старые предметы материальной культуры. Ожидается показ коллекций, желающие смогут купить, продать или обменяться коллекционным материалом. Посетители ярмарки смогут получить консультацию дежурного искусствоведа.-0-

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Ярмарки старины по принципу блошиного рынка станут новым брендовым мероприятием теплого сезона 2017 года в Гродно.

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