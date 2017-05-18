Участниками Гомельского экономического форума станут почти 700 человек из 15 стран

19 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Участниками Гомельского экономического форума, который пройдет сегодня в областном центре, станут почти 700 человек из 15 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

В их числе сотрудники посольств, официальные делегации, работники банковских и финансовых учреждений, бизнесмены. В мероприятии примут участие послы Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Сербии, Украины. На высоком уровне будут представлены делегации автономного края Воеводина (Сербия), Любуского воеводства (Польша), Атырауской области (Казахстан), Черниговской области (Украина), Брянской, Оренбургской, Курской, других регионов Российской Федерации. Более 150 человек будут представлять деловые круги иностранных государств.

Гостям предложат к реализации 155 инвестиционных проектов, а также возможность приобретения 137 объектов недвижимости для организации бизнеса и 191 участка без аукциона. Впервые на гомельском форуме представят для совместной реализации 14 научных разработок. В числе приоритетных направлений, по которым инвесторам будет предлагаться сотрудничество, - экономика, включая туризм, энергетика, деревообработка, сельское хозяйство.

В ходе пленарного заседания планируется подписать 10 документов, в том числе два договора и восемь протоколов о намерениях. В частности, готовится к подписанию инвестиционный договор о создании производства по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности на территории Мозырского района с участием белорусско-датской компании ООО "БайСтил".

Работа форума будет организована по секциям АПК, строительство и ЖКХ, логистика и торговля, малый и средний бизнес, туризм. Впервые будет открыта секция "Инициатива - инновации - инвестиции". Наиболее широко в этом году представлена сфера туризма, которая начала свою работу уже вчера. Для потенциальных партнеров организовали ознакомительный автобусный тур, в ходе которого была проведена экскурсия по главным туристическим достопримечательностям Гомельской области.

Впервые Гомельский экономический форум был проведен в 2004 году, пройдя за это время путь от регионального события до масштабного международного мероприятия.-0-