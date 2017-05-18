19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выберут на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

За корону главной красавицы будут бороться 16 девушек, которые выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты. На протяжении полутора месяцев финалистки активно готовились к предстоящему событию - обучались навыкам дефиле, основам сценической речи и актерского мастерства, участвовали в примерках, фото-сессиях. На шоу, которое состоится 19 мая на главной сцене области, красавицы предстанут в различных образах. Впервые наряды предоставят также зарубежные дизайнеры - из Польши. Особенностью шоу этого года станет участие финалисток прошлых лет.

По итогам конкурса выберут первую и вторую вице-мисс, "Мисс Гродно-2017" и победительниц в разных номинациях, в том числе учрежденных организациями города.

Накануне путем интернет-голосования уже определена "Мисс интернет". А "Мисс талант" назовут по итогам благотворительного концерта для детей-сирот с участием финалисток - к 30-летию конкурса организаторы возобновили эту традицию, когда красавицы выступали в детских домах, в воинских частях. Зрители смогут выбрать прямо в зале "Мисс зрительских симпатий".

Конкурс "Королева Красоты. Мисс Гродно" впервые прошел в 1987 году. Это первый в Беларуси конкурс красоты. "Мисс Беларусь" провели в 1998 году, его победительницей стала гродненка Светлана Крук. В этом году Светлана Крук-Кузнецова поддержит гродненских конкурсанток в статусе победительницы конкурса "Миссис Земной шар-2017" и посла доброй воли. -0-