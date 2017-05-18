﻿ "Мисс Гродно-2017" выберут на шоу к юбилею первого конкурса красоты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Мисс Гродно-2017" выберут на шоу к юбилею первого конкурса красоты

19.05.2017 08:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. "Королеву Красоты. Мисс Гродно-2017" выберут на шоу к 30-летию конкурса в областном драматическом театре, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

За корону главной красавицы будут бороться 16 девушек, которые выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты. На протяжении полутора месяцев финалистки активно готовились к предстоящему событию - обучались навыкам дефиле, основам сценической речи и актерского мастерства, участвовали в примерках, фото-сессиях. На шоу, которое состоится 19 мая на главной сцене области, красавицы предстанут в различных образах. Впервые наряды предоставят также зарубежные дизайнеры - из Польши. Особенностью шоу этого года станет участие финалисток прошлых лет.

По итогам конкурса выберут первую и вторую вице-мисс, "Мисс Гродно-2017" и победительниц в разных номинациях, в том числе учрежденных организациями города.

Накануне путем интернет-голосования уже определена "Мисс интернет". А "Мисс талант" назовут по итогам благотворительного концерта для детей-сирот с участием финалисток - к 30-летию конкурса организаторы возобновили эту традицию, когда красавицы выступали в детских домах, в воинских частях. Зрители смогут выбрать прямо в зале "Мисс зрительских симпатий".

Конкурс "Королева Красоты. Мисс Гродно" впервые прошел в 1987 году. Это первый в Беларуси конкурс красоты. "Мисс Беларусь" провели в 1998 году, его победительницей стала гродненка Светлана Крук. В этом году Светлана Крук-Кузнецова поддержит гродненских конкурсанток в статусе победительницы конкурса "Миссис Земной шар-2017" и посла доброй воли. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За корону главной красавицы будут бороться 16 девушек, которые выбраны по итогам отборочного кастинга гродненского конкурса красоты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Участниками Гомельского экономического форума станут почти 700 человек из 15 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика