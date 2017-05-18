Молодежная интеллектуальная игра на тему военной истории соберет в Гродно 20 команд

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областная молодежная интеллектуальная игра Science Quiz на тему Великой Отечественной войны соберет в Гродно свыше 20 команд. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Денис Черняк.

Сегодня команды со всех районов Гродненской области посоревнуются в знании военной истории. Очередной этап молодежной интеллектуальной игры Science Quiz решено посвятить теме Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.

"Одно из обязательных условий участия - наличие у игроков формы и одежды тех лет", - отметил Денис Черняк. Он подчеркнул, что квизы - популярное молодежное развлечение. Игра будет направлена не столько на глубокое знание истории, сколько на логику, умение быстро думать и ориентироваться. Запланирован тематический тур, связанный с событиями войны на территории Беларуси. Пройдут и так называемая медиаазбука, во время которой надо будет угадать загаданное на картинке, тематический музыкальный тур, а также скоростной блиц.

Серия молодежных интеллектуальных игр Science Quiz в Гродненской области стартовала в январе 2017 года. Первая из них была посвящена Году науки. Проводить тематические интеллектуальные соревнования планируется не режет чем в раз в квартал.

Пройдет игра в рамках областного молодежного диалога поколений "Цветы Великой Победы" на тему "Они сражались за Родину". Участие в нем примут свыше 100 человек - ветераны, лидеры БРСМ, студенческая и работающая молодежь из каждого района Гродненской области. В центре внимания будет подвиг военного поколения. Наиболее интересные молодежные инициативы, касающиеся сохранения преемственности поколений, памяти о войне и подвиге народа, будут рассмотрены дополнительно и, возможно, реализованы в дальнейшем.-0-