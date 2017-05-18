19 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Большой городской пикник устроят в Могилеве 27 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

Местом проведения мероприятия станет набережная Днепра в районе городского пляжа. Здесь с 13.00 до 20.00 отдыхающим предложат не просто весело, культурно провести время на природе с семьей и друзьями, но и возродить традицию проведения пикников на свежем воздухе. Причем еду можно будет принести с собой или приобрести на объектах торговли.

"Это уже третий пикник по счету. Два прошлых прошли замечательно и позитивно. Горожане доказали сами себе, что могут организовывать интересные мероприятия. В этом году не станем сбавлять обороты и постараемся сделать праздник еще ярче, - отметил Юрий Стукалов. - По-прежнему будет существовать одно ограничение: запрет на употребление алкогольных напитков и курение на территории пикника".

По словам Юрия Стукалова, программа мероприятия составлялась спонтанно, основываясь на инициативах могилевчан. "В столице Приднепровского края живет много творческих людей, у которых есть интересные идеи и желание их воплотить, - рассказал он. - Жители областного центра предлагали разнообразные развлечения - все то, что им интересно и чем бы они хотели заняться в выходной день. Мы постарались учесть все пожелания, а волонтерам дать зеленый свет".

В этом году организаторы поддержали ряд новых проектов. Например, могилевчане смогут принять участие в первом мастер-классе по ленд-арту. Планируют создать арт-объект, композиция которого будет состоять из украшенных деревьев. На "Культурной барахолке" любителям фримаркета предоставят возможность обменяться или купить книги, пластинки, бижутерию. Также среди новшеств пикника-2017 - образовательная площадка, где будут проходить нескучные лекции и дискуссии по актуальным темам.

Во время народного фестиваля можно будет посетить ярмарку мастеров, "фотосушку", мастер-классы по йоге, единоборствам, изготовлению фигур из воздушных шаров, получить уроки по латиноамериканским и современным танцам, послушать живую музыку или потанцевать. Любителей спорта ждут турниры по пляжному волейболу и футболу. В "Волшебной лавке" приверженцам здорового питания предложит приобрести травяные сборы, чаи и другие природные источники здоровья.

Не обойдется пикник без экстрима. Ожидается, что могилевчане и гости города на Днепре смогут увидеть хождение йога по битому стеклу. Также планируют провести занятия по изготовлению и метанию ножей.

Немало забав предложат юным отдыхающим. На площадке рисования организаторы предоставят детям все необходимое для того, чтобы они смогли раскрыть свой творческий потенциал на асфальте или ватмане. Непоседы смогут поиграть в лазертаг, спортивные игры.

"До мероприятия остается еще неделя, поэтому продолжаем приглашать всех заинтересованных присоединиться к нашему общему празднику, - сказал Юрий Стукалов. - Мы ждем идеи, конкретные предложения, а также пожелания о том, каким бы могилевчане хотели видеть свой пикник".

Организатором Большого городского пикника выступает Центр городских инициатив при поддержке многочисленных партнеров.-0-