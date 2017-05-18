Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи стартует 20 мая в Минской области

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования Минской области с 20 по 27 мая пройдет неделя туризма и краеведения для детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

Основной целью тематической недели является активизация работы учреждений образования по формированию у молодого поколения гражданственности и патриотизма, национального самосознания, профессиональных интересов и склонностей.

На протяжении недели туризма и краеведения учащиеся, их родители и педагоги учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи будут вовлекаться в интересные и разнообразные мероприятия туристско-краеведческой и гражданско-патриотической тематики. Во время мероприятий трудовой направленности, профориентационных мероприятий, допрофессиональной подготовки планируется проведение мастер-классов, "Трудовых мастерских", профессиональных проб.

Расширить свой кругозор учащимся помогут реальные и виртуальные ресурсы музеев учреждений образования, организация экскурсий. Проведение производственных экскурсий позволит повысить уровень информированности об определенных профессиях и сформировать осознанный самостоятельный профессиональный выбор.

В учреждениях образования также будут подведены итоги туристско-краеведческой деятельности за учебный год и запланирована работа на перспективу.-0-