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19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Цветочное оформление Минска завершат до 1 июля, сообщил генеральный директор унитарного предприятия "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы ведутся по графику, около 20% общего объема запланированных мероприятий выполнено. После того как отцветут тюльпаны, их место займут многолетники. Одна из основных тем создания новых цветочных композиций - 950-летие столицы. Специалисты предприятия подготовили для минчан и гостей много сюрпризов. Так, возле гостиницы "Беларусь" можно будет увидеть достопримечательности города в цветах - Национальную библиотеку, Красный костел, колесо обозрения. На тротуарах появились вертикальные цветочные конструкции, хвойные деревья в кадках.

Игорь Кушнеревич также проинформировал, что дорабатывается программа развития городских парков на пять лет. В нее включены как строительство новых, так и реконструкция существующих зеленых зон. Наиболее значимые объекты - обустройство парков им. Павлова, им. Уго Чавеса, "Курасовщина", им. 50-летия Великого Октября. В парках появятся интересные детские игровые комплексы, спортивные площадки и др.

Среди других направлений работы - уборка пляжей, ремонт малых архитектурных форм и пешеходных связей.-0-