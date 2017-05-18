ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цветочное оформление Минска завершат до 1 июля

19.05.2017 09:16 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Цветочное оформление Минска завершат до 1 июля
Фото из архива

19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Цветочное оформление Минска завершат до 1 июля, сообщил генеральный директор унитарного предприятия "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы ведутся по графику, около 20% общего объема запланированных мероприятий выполнено. После того как отцветут тюльпаны, их место займут многолетники. Одна из основных тем создания новых цветочных композиций - 950-летие столицы. Специалисты предприятия подготовили для минчан и гостей много сюрпризов. Так, возле гостиницы "Беларусь" можно будет увидеть достопримечательности города в цветах - Национальную библиотеку, Красный костел, колесо обозрения. На тротуарах появились вертикальные цветочные конструкции, хвойные деревья в кадках.

Игорь Кушнеревич также проинформировал, что дорабатывается программа развития городских парков на пять лет. В нее включены как строительство новых, так и реконструкция существующих зеленых зон. Наиболее значимые объекты - обустройство парков им. Павлова, им. Уго Чавеса, "Курасовщина", им. 50-летия Великого Октября. В парках появятся интересные детские игровые комплексы, спортивные площадки и др.

Среди других направлений работы - уборка пляжей, ремонт малых архитектурных форм и пешеходных связей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы ведутся по графику, около 20% общего объема запланированных мероприятий выполнено. После того как отцветут тюльпаны, их место займут многолетники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи стартует 20 мая в Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика