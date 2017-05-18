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Белорусско-российская конференция по охране труда пройдет в Гродно 23-24 мая

19.05.2017 09:38 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Белорусско-российская конференция по охране труда "Совершенствование подходов к обеспечению охраны труда в организациях. Опыт Республики Беларусь и Российской Федерации" пройдет в Гродно 23-24 мая, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В Беларуси и России проводится активная государственная политика, направленная на сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности. В ходе конференции специалисты двух стран обменяются опытом по вопросам совершенствования законодательства в области охраны труда, обсудят направления дальнейшего сближения и унификации требований охраны труда, развития обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Программой конференции предусмотрено посещение ряда предприятий Гродно, где участники мероприятия смогут ознакомиться с комплексом мер по обеспечению безопасных условий труда работников.

В работе конференции примут участие представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, органов власти, профсоюзов, нанимателей, организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Беларуси и России проводится активная государственная политика, направленная на сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности.

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