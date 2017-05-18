В Минске изучают возможность использования полимерной ленты для нанесения дорожной разметки

19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Возможность использования полимерной ленты для нанесения дорожной разметки изучают в Минске, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы главный инженер КУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома" Дмитрий Кудрявцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предварительно проработали вопрос, изучили имеющиеся предложения. Пока этот вариант получается в несколько раз дороже, чем применяемые в настоящее время материалы", - отметил Дмитрий Кудрявцев.

Возможно, в столице появится экспериментальный участок улично-дорожной сети, где опробуют новую технологию. Несколько лет назад уже звучали предложения использовать полимерную ленту для нанесения дорожной разметки, но пока они не реализованы.

В настоящее время на дороги столицы наносят эмаль и термопластик. Одним из основных преимуществ полимерной ленты называют то, что она очень хорошо видна в неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток, когда все бликует в свете фар и дорожного освещения.-0-