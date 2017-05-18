Автомобилисты в Гродно посоревнуются в замене колеса и представят дорожный знак своей разработки

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно 20 мая пройдет областной этап молодежного конкурса "Автоледи и Автомен - 2017", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

В Гродно съедутся представители всех районов, чтобы выбрать среди парней и девушек не только самого опытного, но и самого творческого и неординарного водителя.

"Конкурс превратим в яркое шоу: интересно будет не только участникам, но и зрителям. После возложения цветов к Кургану Славы яркие машины конкурсантов проедут колонной по улицам города. В ГАИ парни и девушки пройдут первое конкурсное испытание: теоретический экзамен "Я водитель", - рассказали в обкоме БРСМ.

Самые интересные и зрелищные конкурсы развернутся на экзаменационной площадке Госавтоинспекции. Здесь участники сначала творчески должны будут презентовать себя и свой автомобиль. Затем на суд жюри и зрителей они должны вынести дорожный знак собственной разработки. Он может быть и в шуточной форме, и в виде серьезного знака, которого, по мнению участника, не хватает на дорогах.

"Будут, конечно, и практические испытания. Прежде всего, выполнение различных элементов на площадке. Предстоит конкурсантам посоревноваться и в замене колеса на скорость", - отметили в обкоме БРСМ. В перерывах между конкурсами показательные выступления для зрителей устроят гродненские картингисты.

Участие в областном этапе принимают победители зональных конкурсов. Участниками конкурса могли стать девушки и юноши до 31 года, члены БРСМ с водительским удостоверением категории В. Кроме этого, участники должны в течение года не совершать ДТП, не привлекаться к административной ответственности в виде штрафов за этот период и никогда не привлекаться к ответственности за управление в нетрезвом состоянии.

Идейными вдохновителями конкурса выступают БРСМ и ГАИ. Организовать его в Гродненской области помогут также областная структура ДОСААФ и автошколы. Победителей и призеров ждут подарки. Конкурс проводится для популяризации любительского автоспорта, профилактики безопасности дорожного движения и привлечения молодежи к активному отдыху.-0-