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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ситцевую свадьбу отметили молодожены Анна и Станислав Сергеевы из Добруша

19.05.2017 10:37 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ситцевую свадьбу отметили молодожены Анна и Станислав Сергеевы из Добруша

Ситцевую свадьбу в белорусском стиле и народных традициях отметили молодожены Анна и Станислав Сергеевы из Добруша. Первая годовщина супружеской жизни получила название ситцевой или марлевой свадьбы ещё в далёком прошлом. Как известно, ситец – очень тонкая ткань и, как правило, яркой расцветки. Так и супружеская жизнь после первого года совместной жизни ассоциируется с ситцем - любовь ещё яркая, не утратившая своих красок, но одновременно с тем отношения супругов хрупкие и шаткие. Даже самая маленькая буря в океане супружеских страстей может погасить и разрушить зыбкий семейный очаг.

Первую свадебную годовщину отмечают через год после зеленой свадьбы, т.е. через год после дня бракосочетания.

Про ситцевую свадьбу никогда не забывали, даже в самые тяжелые времена первую годовщину отмечали в кругу близких и родных.

Торжество проходило нешумно, без "лишних" людей. Эта традиция, можно сказать, нерушима уже долгие годы и прочно вошла в жизнь всех брачующихся.

Сценарий ситцевой свадьбы хоть и самобытен, но чем-то похож на празднование деревянной свадьбы, которая отмечается через пять лет.

Один год и пять лет – это два главных рубежа для молодой семьи. До деревянной годовщины семью все еще называют молодой, и только после проведения пятой годовщины семейная пара с гордостью может называться состоявшейся, ведь их чувства проверены внушительным сроком, бытом и детьми.

Первая ситцевая годовщина свадьбы – это ода году, который новоиспеченные муж и жена прожили вместе. Один из обрядовых элементов ситцевой свадьбы --проверка мужа на способность продемонстрировать для жены силу и верность.

За первый год совместной жизни, который был для молодоженов новым и необычным, молодые супруги смогли привыкнуть друг к другу. Осознавая, вместе с тем,что все хрупко и может разрушиться в один момент.

Фото Сергея Холодилина.

 
 
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Первую свадебную годовщину отмечают через год после зелёной свадьбы, т.е. через год после дня бракосочетания.

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