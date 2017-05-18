19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане из названий станций 4-й линии метро больше всего поддерживают "Киевский сквер". Такие данные получены по результатам опроса, стартовавшего 15 мая на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

За то, чтобы станция на пересечении ул. Орловской с ул. Гая называлась "Киевский сквер", проголосовали 76% интернет-пользователей. Также понравились жителям столицы названия "Политехническая" (для станции на пересечении ул. Сурганова и Якуба Коласа), "Ольшевская" (для станции на пересечении ул. Ольшевского с пр. Пушкина) и "Берестейская" (на пересечении ул. Уманской с пр. Дзержинского), которые набрали 60-64% голосов.

Мнения разделились по поводу названия "Тивали" для станции на пересечении Притыцкого и Пушкина (51% за, 45% против) и "Минск-Мир" на пересечении ул. Проектируемой №3 с продлением ул. Жуковского (46% за, 49% против).

Меньше всего хотели бы горожане назвать станции метро "Тучинка" (53% против), "Локомотивная" (52% против) и "Козырево" (55% против). В 3-5% случаев опрашиваемые предложили свои варианты наименований.

Голосование продлится до конца месяца. Также с предложениями можно обратиться в дирекцию по строительству Минского метрополитена по адресу 220030, Минск, пр. Независимости, 6 или по факсу 200-97-81. Предложения принимаются в течение двух недель с даты опубликования.

Строительство четвертой кольцевой линии метро, которая пройдет под вторым транспортным кольцом (улицами Денисовской, Аэродромной, проспектом Пушкина), запланировано новым генеральным планом города.-0-