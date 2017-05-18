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Фестиваль уличной еды пройдет у Дворца спорта в Минске 10 июня

19.05.2017 11:52 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Фестиваль уличной еды пройдет у Дворца спорта в Минске 10 июня, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Покупателям предложат широкий ассортимент продукции общественного питания, подготовлена интересная культурно-развлекательная программа. Главное требование к участникам - использование палаток, павильонов, фуд-траков современного формата, оборудование площадок зонтами, деревянными столами, стульями, стойками.

Кроме того, объекты должны быть оснащены торгово-технологическим и холодильным оборудованием, производственным и разделочным инвентарем, одноразовой посудой, упаковочными материалами. Особое внимание уделяется вопросам соблюдения личной гигиены продавцами, санитарной обработки, наличия средств для сбора мусора, огнетушителей.

Блюда должны готовиться на виду у покупателей. Приветствуется проведение дегустаций, рекламных акций с вручением подарков, интерактивных игр.

Мероприятие проводится для стимулирования предпринимательской инициативы, поддержки развивающегося сектора малого и среднего бизнеса, ознакомления минчан и гостей с новым форматом отдыха. Заявления на участие главное управление потребительского рынка принимает до 1 июня по телефону 200-66-67, 289-13-06, 200-66-61 или e-mail (guprorg@mail.ru).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Покупателям предложат широкий ассортимент продукции общественного питания, подготовлена интересная культурно-развлекательная программа.

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