Социально-экономическое развитие сфокусировано на повышении качества жизни населения - Владимир Дворник

Владимир Дворник. Фото из архива

19 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития республики в целом, и Гомельского региона в частности, направлена на повышение качества жизни населения. Это отметил сегодня председатель облисполкома Владимир Дворник в приветственном слове к участникам Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение этой задачи должны обеспечить инновационный прорыв и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций. "Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча на форуме станет не только платформой для укрепления действующих межрегиональных связей, но и возможностью установления новых деловых и дружеских контактов при содействии дипломатического корпуса", - отметил губернатор.

Гомельский экономический форум имеет статус главного делового собрания юго-восточного региона Беларуси, в активе которого 78 подписанных инвестиционных документов на сумму почти $2 млрд. В настоящее время более половины из них выполнены или находятся в стадии реализации. Реально вложенные инвестиции уже превысили $965 млн. "Уверен, что нынешний форум также будет успешным и перспективным как для его организаторов, так и для всех наших действующих и потенциальных партнеров", - подчеркнул Владимир Дворник.

Экономический потенциал Гомельщины позволяет ей занимать заметное место на инвестиционной карте мира и постоянно расширять международное взаимодействие. Например, за последние три года установлены побратимские связи и налажены социально-экономические отношения с регионами Российской Федерации, Украины, Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Сербии, Вьетнама, Грузии, Италии и Китая. "Всего на сегодняшний день Гомельская область имеет более двухсот договоров и протоколов о сотрудничестве с десятками стран мира", - констатировал он.

Участниками Гомельского экономического форума стали почти 700 человек из 15 стран. Гостям предложено к реализации 155 инвестиционных проектов, а также возможность приобретения 137 объектов недвижимости для организации бизнеса и 191 участка без аукциона. Впервые на гомельском форуме представлены для совместной реализации 14 научных разработок.

В ходе пленарного заседания подписано 10 документов, в том числе два договора и восемь протоколов о намерениях. В частности, подписан инвестиционный договор о создании производства по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности на территории Мозырского района с участием белорусско-датской компании ООО "БайСтил".

Впервые Гомельский экономический форум проведен в 2004 году, пройдя за это время путь от регионального события до масштабного международного мероприятия.-0-