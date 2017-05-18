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Семашко: Беларусь - отличная площадка для выхода инвесторов на рынок ЕАЭС

19.05.2017 13:17 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Беларусь является отличной площадкой для выхода зарубежных компаний-инвесторов на рынок ЕАЭС. Это отметил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в приветственном слове к участникам Гомельского экономического форума, который проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко подчеркнул, что в Беларуси созданы комфортные условия для инвесторов, самое главное из которых - ее участие в Евразийском экономическом союзе, куда входят и Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения. "Это рынок с населением более 180 млн человек, темпы роста экономики которого до кризиса составляли 6,5% в год. Кстати говоря, равно, как и Беларусь быстро выходит из кризиса, я вижу все признаки роста экономики в России и Казахстане", - добавил он.

Вице-премьер констатировал, что год от года растет представительство и результативность форума, а также то, что Гомельской области удалось подойти к мероприятию с хорошими финансово-экономическими показателями. "Все потому, что страна пережила кризис, период рецессии и теперь продолжает развивается по тем правилам, которые определил Президент. И цифры I квартала говорят сами за себя: из девяти показателей не выполнен только ВРП, при задании 99,6%, он составил 99%", - сказал он.

Говоря о значимости форума, Владимир Семашко отметил, что его определяющим фактором является работа по привлечению в регион иностранных инвестиций. В Гомельской области, как и в республике в целом, постоянно занимаются инновационно-инвестиционной деятельностью. В настоящее время здесь реализуется несколько серьезных инвестпроектов: модернизация Мозырского НПЗ, строительство завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, Петриковского горно-обогатительного комплекса, а в Добруше - завода по производству мелованного и немелованного картона. "Реализация данных проектов станет серьезным подспорьем в формировании местных и республиканского бюджетов", - уверен вице-премьер.

Гомельский экономический форум проходит в областном центре в 14-й раз. В этом году его участниками стали около 700 человек из 16 стран. Гостям предложено к реализации 155 инвестиционных проектов, а также возможность приобретения 137 объектов недвижимости для организации бизнеса и 191 участка без аукциона. Впервые на гомельском форуме представлены для совместной реализации 14 научных разработок. Гомельский экономический форум стартовал в 2004 году и прошел с того момента путь от регионального события до масштабного международного мероприятия.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Владимир Семашко подчеркнул, что в Беларуси созданы комфортные условия для инвесторов, самое главное из которых - ее участие в Евразийском экономическом союзе,...

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