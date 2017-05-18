Подготовку проекта о расширении безвизовой зоны в Брестской области планируют завершить к концу года

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подготовку проекта о расширении безвизового режима в Брестской области планируют завершить до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Олег Величко, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестский облисполком выступил с инициативой о расширении зоны безвизового въезда для иностранных граждан. В нее помимо Беловежской пущи планируется включить Брест и примыкающие к нему Брестский, Жабинковский и Каменецкий районы. Под руководством Олега Величко создана рабочая группа, которая занимается проработкой вопроса. "Мы готовим документ, проект указа, который будет регламентировать безвизовый въезд. Я думаю, что к концу этого года он будет подготовлен, а в следующем, надеюсь, принят", - отметил вице-губернатор.

Введение безвизового режима на территории Бреста и окрестностей планируется осуществить к тысячелетию областного центра, которое будет отмечаться в 2019 году. "Уверен, что это поспособствует дополнительному притоку туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Конечно, нам нужно разрабатывать новые турмашруты, строить объекты инфраструктуры. При этом есть такие виды туризма, которые не требуют больших вложений. Здесь в первую очередь нужна инициатива, хорошие организаторские способности, чтобы мы более активно зарабатывали деньги. И у нас такие возможности есть", - подчеркнул зампредседателя облисполкома.

Олег Величко сегодня принял участие в заседании коллегии управления спорта и туризма облисполкома. Рассмотрены вопросы о состоянии и перспективах велоспорта, а также эффективности использования спортивных объектов в регионе. В частности, вице-губернатор высказал удовлетворение работой спорткомплексов, средняя загрузка которых по области составляет около 90%. Самая высокая посещаемость спортивных учреждений наблюдается в Бресте и Барановичах.-0-