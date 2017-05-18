Конкурс на лучшую агроусадьбу объявлен в Могилевской области

19 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области объявили конкурс на лучшую агроусадьбу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

В конкурсе могут принять участие все зарегистрированные в регионе субъекты агроэкотуризма. Победители будут определяться жюри в 5 номинациях: "Лучший старт", "Этнокомплекс", "Белорусская традиционная кухня", "Экоусадьба года", "Стиль и гармония". Конкурс проводится в два этапа.

До 1 сентября собираются заявки от зарегистрированных субъектов агроэкотуризма, а затем члены жюри совершат объезд усадеб и по его итогам определят победителей. Они получат дипломы и ценные призы от филиала ОАО "Белагропромбанк" и управления спорта и туризма облисполкома. О каждой из агроусадеб-победителей расскажут в местных печатных СМИ и на телеканале "Беларусь 4". Кроме того, в аналогичных номинациях лучшие усадьбы оспорят почетное звание в республиканском конкурсе.

"Главные цели и задачи конкурса - популяризация сельского туризма, возрождение местных обычаев, культурных традиций, повышение качества обслуживания туристов и развитие туристической инфраструктуры в регионе", - отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Делается акцент на качественных показателях агроэкотуризма: развитие инфраструктуры, повышение культуры и сервиса обслуживания туристов, расширение перечня услуг. По оперативным данным, в регионе зарегистрировано 183 субъекта агроэкотуризма.

Новый импульс развития получит в этом году туристический кластер "Край животворных криниц" (объединяет 8 районов). При содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии здесь будет реализован проект, который предполагает повышение экономической эффективности работы кластера, компетенции, расширение коммуникаций и взаимодействия его субъектов. Одним из главных итогов работы должно стать создание в опорных точках кластера (агроусадьбах) интересных турпродуктов, которые будут предложены для продвижения и реализации турфирмам.

Организаторами конкурса выступают управление спорта и туризма облисполкома, филиал ОАО "Белагропромбанк" - Могилевское областное управление, общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области, Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.-0-