Дни знаний о сердечной недостаточности пройдут 20-21 мая в Минске

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация сердечной недостаточности Беларуси 20-21 мая проведет Дни знаний о сердечной недостаточности, сообщила БЕЛТА председатель ассоциации, заведующая лабораторией хронической сердечной недостаточности, ведущий научный сотрудник РНПЦ "Кардиология" Елена Курлянская.

Пройдет кулинарный мастер-класс для пациентов с соответствующими проблемами. С ними и их родственниками проведут беседы о рациональном и сбалансированном питании, важности соблюдения питьевого режима, необходимости контроля баланса жидкости в организме и коррекции массы тела. Пациенты смогут приготовить из доступных продуктов интересные блюда под руководством шеф-повара и диетолога, им помогут в составлении меню на неделю с учетом индивидуальных особенностей, обусловленных наличием ХСН.

Программой запланированы занятия по йоге в парке Победы. Под руководством специалистов пациенты с ХСН II-III функциональных классов будут постигать азы. Предварительно пациентов осмотрят кардиологи. Также с ними проведут беседу о важности физической активности и о возможностях коррекции массы тела. При подготовке к занятию будут учтены все особенности физического статуса таких пациентов и разработана специальная программа, направленная на развитие физического резерва организма и улучшение кардиологического профиля.

Состоится запуск небесных китайских фонариков. Это действо символизирует желание как врачей, так и пациентов и их родственников сохранить сердца здоровыми и крепкими на долгую жизнь. В небо над столицей также поднимется воздушный шар со слоганом "Здоровое сердце - наше общее дело".

В течение недели сотрудники лаборатории ХСН совместно с педагогами изобразительной студии проводят занятия с детьми младшего школьного возраста. Ребятам в доступной форме излагают основы анатомии и физиологии человека, доносят важность здорового образа жизни, пагубность влияния на организм табакокурения, алкоголя, наркотических средств. 21 мая состоится заключительный семинар, на котором дети после лекции представят свое видение здорового организма через творчество.

Специально к Дням знаний о сердечной недостаточности планируется запуск мобильного приложения, разработанного сотрудниками лаборатории ХСН РНПЦ "Кардиология". В приложении, работающем на платформе Андроид, каждый пациент сможет найти необходимую для себя информацию, причем не только касающуюся вопросов диагностики и лечения ХСН. Приложение включает в себя напоминание о приеме лекарственных средств и дневник с профилем артериального давления, пульса и других жизненных показателей, которым пациент может делиться с врачами либо родственниками.

В 2017 году Европейская Ассоциация сердечной недостаточности выступила с предложением оформить цветочные клумбы перед лечебно-профилактическими учреждениями, принимающими участие в проведении Дней знаний о сердечной недостаточности. Беларусь активно поддержала это предложение. Благодаря Дням знаний о сердечной недостаточности сотрудники лаборатории ХСН надеются повысить приверженность населения к лечению и сформировать мотивацию к сохранению своего здоровья.

Кардиологии мира все больше внимания уделяют проблеме ХСН, поскольку заболевание остается одним из самых распространенных и прогрессирующих. Актуальность проблемы для здравоохранения Беларуси обусловлена широкой распространенностью патологии и, как следствие, значительными экономическими потерями, обусловленными тяжелым течением заболевания, повторными госпитализациями, ранней инвалидизацией, дорогостоящим хирургическим лечением и высоким уровнем смертности.-0-