ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 800 спортсменов ожидают на юношеских Балтийских играх в Бресте

19.05.2017 14:41 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершается подготовка к Х Балтийским юношеским играм, которые город примет летом текущего года. Об этом сегодня сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

Юбилейные игры состоятся в областном центре с 7 по 9 июля. В соревнованиях примут участие представители России, Польши, Германии, Швеции, Норвегии, Латвии, Литвы и Беларуси. Отечественные спортсмены и их зарубежные коллеги выявят сильнейших в разных видах спорта. Медали будут разыграны в стрельбе из лука, футболе, волейболе, боксе, борьбе, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле.

"Мы ожидаем большого количества гостей. На сегодня у нас есть информация, что на Балтийские игры заявились около 800 спортсменов. Город к их приему готов. Остается достойно принять турнир, а нашим спортсменам хорошо выступить", - подчеркнул Николай Глушеня.

Начальник управления отметил, что подготовка инфраструктуры к международным стартам вышла на финишную прямую. На объектах завершаются профилактические ремонтные работы. В частности, соревнования пройдут на Гребном канале, спорткомплексе "Брестский", на лукодроме, легкоатлетическом манеже.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы ожидаем большого количества гостей. На сегодня у нас есть информация, что на Балтийские игры заявились около 800 спортсменов. Город к их приему готов. Остается...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Конкурс на лучшую агроусадьбу объявлен в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика