Около 800 спортсменов ожидают на юношеских Балтийских играх в Бресте

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершается подготовка к Х Балтийским юношеским играм, которые город примет летом текущего года. Об этом сегодня сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня.

Юбилейные игры состоятся в областном центре с 7 по 9 июля. В соревнованиях примут участие представители России, Польши, Германии, Швеции, Норвегии, Латвии, Литвы и Беларуси. Отечественные спортсмены и их зарубежные коллеги выявят сильнейших в разных видах спорта. Медали будут разыграны в стрельбе из лука, футболе, волейболе, боксе, борьбе, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, академической гребле.

"Мы ожидаем большого количества гостей. На сегодня у нас есть информация, что на Балтийские игры заявились около 800 спортсменов. Город к их приему готов. Остается достойно принять турнир, а нашим спортсменам хорошо выступить", - подчеркнул Николай Глушеня.

Начальник управления отметил, что подготовка инфраструктуры к международным стартам вышла на финишную прямую. На объектах завершаются профилактические ремонтные работы. В частности, соревнования пройдут на Гребном канале, спорткомплексе "Брестский", на лукодроме, легкоатлетическом манеже.-0-