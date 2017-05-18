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Некоторые троллейбусные маршруты в Минске изменятся 20 и 21 мая

19.05.2017 16:17 — | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 и 21 мая изменится работа некоторых троллейбусных маршрутов, сообщили БЕЛТА в государственном предприятии "Минсктранс".

В связи с дорожно-строительными работами и закрытием движения троллейбусов через перекресток улиц Рафиева - Алибегова - Горецкого с 22.30 20 мая до 6.30 21 мая будут внесены изменения в работу троллейбусов маршрута №39 на участке от ул. Я.Брыля до ДС "Юго-Запад". Их движение будет организовано по просп. газеты "Звязда", ул. Голубева в обоих направлениях.

В указанное время троллейбусы маршрута №52 отменяются. Движение троллейбусов маршрута №25 на участке от просп. Дзержинского до ДС "Кунцевщина" будет организовано по улицам Железнодорожная, Уманская, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кунцевщина в обоих направлениях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с дорожно-строительными работами и закрытием движения троллейбусов через перекресток улиц Рафиева - Алибегова - Горецкого с 22.30 20 мая до 6.30 21 мая будут...

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