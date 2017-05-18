19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более десяти спортивных объектов откроют в Гродненской области в 2017 году. Об этом сегодня во время торжественного вечера, посвященного Дню работников физической культуры и спорта, сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

В Гродненской области физической культурой и спортом занимается каждый пятый житель региона - свыше 200 тыс. человек. Их количество из года в год растет, развивается и инфраструктура для массового спорта.

"Сегодня все спортивные объекты региона - а их сейчас более 3 тыс. - доступны для всех желающих. Бассейны, спортивные залы, стадионы открыты круглый год и работают до позднего вечера. Создана и интерактивная карта этих объектов, при помощи которой любой желающий может получить всю необходимую информацию о том или ином спортивном сооружении, узнать время его работы, оказываемые услуги, посмотреть фотографии", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что существует и аналогичная интерактивная карта велодвижения региона.

На 2017 год запланировано введение в строй более десяти новых спортивных сооружений. Одно из самых значимых - физкультурно-оздоровительный комплекс в Островце. Также в городе атомщиков запланировано возведение многофункционального физкультурно-оздоровительного центра с бассейнами, игровыми и тренажерными залами, а также современного стадиона. В Свислочи осенью запланировано открытие центра борьбы. В районах области будет открыто порядка десяти тренировочных площадок - тренажерных залов на свежем воздухе.

Отмечалось во время торжественного вечера и то, что в регионе развивается спорт высших достижений. Недавно завершился чемпионат Европы по греко-римской и вольной борьбе: основу национальной белорусской сборной составляли представители Гродненской области, на их счету четыре награды. "Это говорит о том, что мы удачно стартовали в новом олимпийском цикле. С начала 2017 года спортсменами региона завоевано свыше 20 медалей на чемпионатах мира и Европы, более 40 атлетов стали чемпионами страны в олимпийских видах спорта", - отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что много внимания уделяется подготовке спортивного резерва. В 56 спортшколах региона занимаются свыше 22 тыс. детей, работают с ними свыше 1 тыс. тренеров.

В сфере физкультуры и спорта Гродненской области работают около 12 тыс. специалистов. Лучшие из них были приглашены на торжественный вечер. Свыше 100 тренеров, заслуженных работников физкультуры и спорта, инструкторов-методистов, преподавателей, спортивных врачей, представителей спортивных клубов и центров, а также ветеранов были награждены грамотами Министерства спорта и туризма, областного и городского исполнительных комитетов, Советов депутатов, областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, областного спортклуба Федерации профсоюзов, а также призами Национального олимпийского комитета.-0-