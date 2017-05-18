19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опубликован график отключения горячей воды в июне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Мингорисполкома.

С 1 июня горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей по улицам:

Аннаева, 27 (1,2);

Независимости пр., 165.

В период с 5 июня у потребителей по улицам:

Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Грушевская, 83, 85, 87, 89;

Дзержинского пр., 93, 95, 97, 115, 119, 129, 131;

Каролинская, 3, 6, 8, 10, 14;

Каролинский пр., 5;

Маяковского, 135 к1;

Некрошевича, 6, 8, 10, 12;

Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А, 51, 53, 55;

Разинская, 96;

Таллинский, 7;

Чечота, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44,

Чюрлениса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 22, 24, 26.

С 6 июня у потребителей по улицам:

Авиации, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

Барамзиной, 4, 6, 8, 9, 10А; 10, 12, 12А; 13, 16, 18, 20;

Березогорская, 6, 7, 8;

Гризодубовой, 1, 3, 5, 7, 9;

Звездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 39, 41;

Киреева, 11, 13, 17, 21, 23, 25;

Прилукская, 46А;

Ромашкина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Торгово-производственный комплекс "Корона"; торгово-производственный комплекс "Смак".

В период с 12 июня у потребителей по улицам:

Аладовых, 5, 7, 15, 17;

Гаруна, 1, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;

Голубка, 10, 12;

Жиновича, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22;

Игнатовского, 1, 2, 2А; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14;

Казимировская, 15, 17, 21, 21А; 29, 31, 33, 35, 37;

Каменногорская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 47, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116;

Колесникова, 1, 4, 4А; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37;

Кунцевщина, 2А; 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48;

Лещинского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А; 23, 25, 27, 29, 31 к1, 2, 3; 33 к1, 2; 35, 37, 39, 39А; 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Лидская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22;

Лобанка, 4, 12, 14;

Люцинская, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Матусевича, 50, 52, 53, 53А; 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б; 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 90;

Налибокская, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 35А; 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46;

Неманская, 2, 3, 3А; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85;

Притыцкого, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 158, 158А; 160, 160Б;

Пулихова, 43;

Чичурина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20.

В период с 14 июня у потребителей по улицам:

Бачило, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к2, 3; 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Буденного, 6, 8, 10;

Ванеева, 1, 3;

Васнецова, 11А;

Машиностроителей, 22, 24;

Народная, 51;

Партизанский пр., 12, 12А; 14, 40А; 67, 73, 75;

Плеханова, 16;

Ротмистрова, 24, 26, 30, 32, 34, 36 к1, 3, 4, 5; 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60А; 62, 64, 66;

Селицкого, 65, 67, 67А; 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

Филатова, 6, 10, 13;

Шабаны, 11, 16;

Я.Райниса, 1 А, Б, В, Г, Д.

В период с 15 июня у потребителей по улицам: Бумажкова, 37А; 39; К.Чорного, 25; Калинина, 2А; Менделеева, 20, 22, 24, 30; Независимости пр., 91, 91 А, Б; 93, 93А; Столетова, 2; Фроликова, 2.

В период с 16 июня у потребителей по улицам:

Алибегова, 3, 5, 7;

Голубева, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, Б; 15, 16 к 1, 17, 19, 21;

Дзержинского пр., 69 к2; 71, 73, 73А; 74, 75, 76, 77, 77А; 78, 79, 79А; 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 104;

Казинца, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27А;

Любимова пр., 4, 6, 8;

пр. Газеты "Звязда", 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31, 33;

пр. Газеты "Правда", 1, 3А; 3, 5, 7, 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 12, 14, 14А; 14 к 2, 3; 16, 20, 22, 26 к 2; 27, 30, 32, 34, 38, 40, 40 к 2; 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 к 2; 58 к 2; 60 к 2; 62 к 2;

Семашко, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15А; 17;

Черниговская, 46А; 46, 46 к2.

В период с 21 июня у потребителей по улицам:

Ст.Колядичи, 1, 3, 5, 7.

Во время испытаний возможны повреждения теплопровода. При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру УП "Минсккоммунтеплосеть" по тел. 267-88-88, диспетчеру филиала "Минские тепловые сети" по телефонам 298 27 27, 298 27 37, диспетчеру ЦДС РУП "Минскэнерго" по телефону 227 35 24 или в ближайшие КУП "ЖЭУ".

Теплоснабжающей организацией принимаются меры по сокращению срока отключения горячего водоснабжения в период плановых работ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено и в случае успешных испытаний трубопроводов тепловых сетей и отсутствия дефектов, требующих выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, не будет превышать 14 суток.