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Гомельская область и автономный край Воеводина Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

19.05.2017 18:07 — Новости регионов | БелТА  
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Гомельская область и автономный край Воеводина Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

19 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между Гомельской областью и автономным краем Воеводина Сербии подписано во время работы Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание состоялось во время встречи председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника с руководителями официальных делегаций и представителями дипломатических миссий.

Как отметил во время встречи Владимир Дворник, Гомельская область проводит последовательную политику укрепления взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с зарубежными партнерами. На сегодня регионом заключено более двухсот договоров и протоколов о сотрудничестве со многими странами. "Число подписанных соглашений ежегодно растет. Расширяется и география наших деловых интересов. Только за последние три года установлены побратимские связи и социально-экономические отношения с регионами Российской Федерации, Украины, Казахстана, а также Азербайджана, Армении, Сербии, Вьетнама, Грузии, Италии и Китая", - проинформировал губернатор.

По его мнению, участие зарубежных гостей в Гомельском экономическом форуме является важным аспектом, поскольку именно они формируют первоначальную информацию для предпринимателей своей страны с предложениями по вложению инвестиций. "Подобные встречи - дополнительный импульс в развитии международных экономических и социально-культурных связей. Более того, они определяют перспективу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества", - уверен Владимир Дворник.

Председатель правительства автономного края Воеводина Игорь Мирович, который с сербской стороны поставил подпись в соглашении, отметил, что на прошедшей встрече президентов Беларуси и Сербии в Минске внимание было уделено также межрегиональному сотрудничеству двух стран. "Воеводина - один из самых развитых регионов Сербии. У нас с Гомельской областью есть большой потенциал для наращивания отношений в различных сферах, и подписание документа будет этому всячески способствовать", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подписание состоялось во время встречи председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника с руководителями официальных делегаций и представителями...

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