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Вопрос о включении железнодорожного вокзала Гродно в безвизовую зону решат в ближайшее время

19.05.2017 18:03 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Вопрос о включении железнодорожного вокзала в Гродно в безвизовую зону будут решать в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, который сегодня ознакомился с работой пункта пропуска "Лесная-Рудавка" и развитием инфраструктуры на Августовском канале, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из актуальных вопросов по развитию безвизового движения на территории туристско-рекреационного парка "Августовский канал" (включая Гродно), является расширение транспортной доступности безвизовой зоны через железнодорожный пункт пропуска "Гродно-Кузница Белостокская". Он не был включен в указ №318 по причине отсутствия железнодорожного сообщения с Польшей на момент его подготовки. Однако впоследствии железнодорожное сообщение возобновилось, запущен поезд Гродно - Краков, на котором прибывают многочисленные туристы.

"Как куратор транспортной отрасли не вижу никаких проблем, чтобы внести согласованное решение на коррективы к главе государства. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, уже на следующей неделе проведем совещание в правительстве при участии необходимых министерств, других заинтересованных служб для того, чтобы максимально быстро разрешить моменты, которые сдерживают туристический поток в парк "Августовский канал", - отметил Анатолий Калинин.

Среди других вопросов - открытие пункта пропуска "Софиево-Липчаны" на границе с Польшей и "Кадыш-Капчяместис" - с Литвой, строительство инфраструктуры в водном пункте пропуска "Привалка-Швендубре". Необходимо также внести изменения в межправительственные соглашения для организации трансграничного судоходства через пункты пропуска "Лесная-Рудавка" и "Привалка- Швендубре".

"Мы убедились в преимуществах, которые дал указ №318 о безвизовом въезде, и наши граждане, и мировое общество оценили его как очень положительный момент для расширения сотрудничества. Оценкой предпринятых действий стало увеличение въездного туризма в Беларусь, поэтому, на мой взгляд, этот нормативный документ должен быть продлен", - отметил вице-премьер.

Указ №318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал", вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно. С момента действия указа возможностью воспользовались около 14 тыс. туристов более чем из 50 стран.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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