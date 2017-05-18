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Пять объектов недвижимости продано на аукционе во время Гомельского экономического форума

19.05.2017 18:19 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Пять объектов недвижимости продано на аукционе, которой провел сегодня фонд "Гомельоблимущество" во время Гомельского экономического форума, сообщила БЕЛТА директор фонда Екатерина Зенкевич.

Объекты расположены в Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Лельчицах и Мозыре. Каждый из них привлекателен с точки зрения реализации инвестиционного проекта. Кроме того, земельные участки предоставлялись для обслуживания этих объектов без взимания платы. "По нашим оценкам аукцион прошел успешно - по всем лотам начальная цена в ходе торгов выросла", - сказала Екатерина Зенкевич.

Максимально высокой оказалась стоимость административного здания с входной группой, оснащенное тревожной сигнализацией и необходимыми коммуникациями, расположенное на улице Барыкина в областном центре. Победитель аукциона приобрел его за Br124 тыс. и будет оказывать здесь широкий спектр услуг юридическим и физическим лицам. Неиспользуемая библиотека в Жлобине ушла с молотка за Br34,2 тыс. В этом здание откроются новые офисы. Новых хозяев обрели также производственная база на ул. Островского в Калинковичах, комплекс строений в городском поселке Лельчицы и двухэтажное здание в Мозыре.

Общая сумма вырученных средств от продажи имущества составила более Br222 тыс. "Следует понимать, что это лишь одномоментный результат. Важнее то, что через некоторое время на этих объектах появятся новые рабочие места и будет производиться реальный продукт. Для нас также важен имиджевый эффект. Аукцион стал доказательством того, что органы местной власти стремятся к сотрудничеству с бизнесменами и готовы оказывать им всяческую поддержку", - отметила Екатерина Зенкевич.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Объекты расположены в Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Лельчицах и Мозыре. Каждый из них привлекателен с точки зрения реализации инвестиционного проекта.

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