Проблему новой линии Поставского льнозавода должны решить профессионалы - Анфимов

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, дикретор ОАО "Витебсклен" Татьяна Ерема и директор ОАО "Поставский льнозавод" Петр Курко

19 мая, Поставы /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Вопросами ввода в эксплуатацию новой линии Поставского льнозавода должны заняться компетентные специалисты. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов по итогам посещения ОАО "Поставский льнозавод" (Витебская область), передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов напомнил, что согласно поручению Президента все вопросы, связанные с вводом в строй новой линии предприятия, должны быть решены до 1 июля. "Цель моего визита - посмотреть, в каком состоянии находится эта линия и в каком финансовом положении завод", - сказал председатель КГК. По его словам, ведомство приложит максимум усилий, чтобы оборудование заработало в установленные сроки.

"Думаю, что надо искать специалистов. Не следует пытаться делать самим то, в чем мы не сильны и чего не можем, особенно в условиях ограниченности времени и финансирования, - отметил Леонид Анфимов. - Надо искать специалистов, которые дадут экспертную оценку тому, что сделано, и подскажут, как можно исправить те недостатки, которые мешают нормально функционировать этой линии".

В модернизацию льноперерабатывающих предприятий вложены большие деньги, заметил председатель КГК. "Получилось так, что Поставский завод выбился из ряда модернизированных предприятий. Все остальные работают довольно эффективно", - добавил он.

Комитет государственного контроля намерен решать проблему путем контроля над эффективностью действия людей, отвечающих за ввод в эксплуатацию злополучной линии. Прежде всего речь идет о сотрудниках Академии наук и республиканского НПЦ по механизации, по инициативе которых на заводе установлено экспериментальное оборудование (в рамках сотрудничества с бельгийской фирмой).

Леонид Анфимов не исключил, что к решению проблемы может подключиться правительство. "Правительство также ответственно за успешную модернизацию всей льноперерабатывающей отрасли", - добавил председатель КГК.

Кроме посещения проблемного предприятия Леонид Анфимов сегодня принял участие в заседании Поставского райисполкома и провел в райцентре личный прием граждан.-0-