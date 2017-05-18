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В Витебской области к летнему сезону подготовят 124 пляжа

19.05.2017 20:42 — Новости регионов | БелТА  
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В Витебской области к летнему сезону подготовят 124 пляжа

19 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. В нынешнем летнем сезоне для массового отдыха в Витебской области определены 124 пляжа. Такая информация размещена на сайте Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Все пляжи утверждены решениями местных исполнительных и распорядительных органов. Большинство обеспечены как минимум одним общественным туалетом, а также 115 из 124 - парковками, урнами и контейнерами для сбора отходов. Больше всего мест для отдыха у озер и рек выделено в Россонском районе (13 пляжей), за ним идет Браславский (10). Меньше всего мест для отдыхающих в Бешенковичском и Толочинском районах - всего по два пляжа.

В Витебске для массового отдыха определены семь пляжей: на Витьбе в районе Юбилейного моста и водозабора №1, на Западной Двине в парке Советской Армии (Мазурино), парках 1000-летия, Фрунзе и площади Победы (спуск к реке), а также на искусственном водоеме в Сокольниках в районе котельной "Южная". Все они имеют автостоянки и к сезону будут благоустроены.

Также удобным для горожан вариантом остается озеро Сосно в деревне Должа Витебского района. Здесь есть две автостоянки, а пляж обустроен беседками, скамьями, предлагаются развлечения для детей и взрослых.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Больше всего мест для отдыха у озер и рек выделено в Россонском районе (13 пляжей), за ним идет Браславский (10). Меньше всего мест для отдыхающих в Бешенковичском и...

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