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Свыше 80 предприятий 20-21 мая будут продавать у Дворца спорта в Минске товары со скидкой более 30%
20.05.2017 09:59 — Новости регионов | БелТА
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая специализированная ярмарка стоковых непродовольственных товаров состоится 20-21 мая в Минске в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
В расширенной распродаже товаров примут участие производители и торговые организации со всех регионов республики. Фирменную продукцию представят более 80 предприятий - "Ареола", "Купалинка", "Алеся", "Элема", "Ромгиль-текс", "Полесье", "Свiтанак", "Калинка", "Сукно", "8 марта", "Надэкс", "Вяснянка", "Центр моды", "Евроодежда", "Галантэя", "Файбертек", "Трикотажторг", "БПХО", "Лента", "Смиловичская ВВФ" и др.
Со скидками более 30% будут продаваться швейные и трикотажные изделия, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь для всей семьи. Здесь предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и актуальные модели по сниженным ценам.
Одновременно на ярмарке можно будет купить мясо, овощи, рыбу, продукцию общественного питания по доступным ценам.
Товарооборот на четвертой стоковой ярмарке, которая прошла в мае прошлого года, составил Br200 тыс., скидки достигали 80%.-0-
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Со скидками более 30% будут продаваться швейные и трикотажные изделия, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь для всей семьи.
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