Свыше 80 предприятий 20-21 мая будут продавать у Дворца спорта в Минске товары со скидкой более 30%

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятая специализированная ярмарка стоковых непродовольственных товаров состоится 20-21 мая в Минске в районе Дворца спорта, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В расширенной распродаже товаров примут участие производители и торговые организации со всех регионов республики. Фирменную продукцию представят более 80 предприятий - "Ареола", "Купалинка", "Алеся", "Элема", "Ромгиль-текс", "Полесье", "Свiтанак", "Калинка", "Сукно", "8 марта", "Надэкс", "Вяснянка", "Центр моды", "Евроодежда", "Галантэя", "Файбертек", "Трикотажторг", "БПХО", "Лента", "Смиловичская ВВФ" и др.

Со скидками более 30% будут продаваться швейные и трикотажные изделия, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь для всей семьи. Здесь предложат не только товары из коллекций, не реализованных в сезон, но и актуальные модели по сниженным ценам.

Одновременно на ярмарке можно будет купить мясо, овощи, рыбу, продукцию общественного питания по доступным ценам.

Товарооборот на четвертой стоковой ярмарке, которая прошла в мае прошлого года, составил Br200 тыс., скидки достигали 80%.-0-