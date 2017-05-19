В Гродно построили самый современный энергоэффективный дом

20 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. В Гродно открыли самый современный энергоффективный дом, передает корреспондент БЕЛТА.

Десятиэтажный 120-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского стал первым в областном центре и третьим в Беларуси энергоэффективным домом второго поколения, в котором применены самые современные энергосберегающие технологии.

"Такие технологии позволят достигнуть минимальных на сегодняшний день в стране расходов на теплоэнергию, соответственно нагрузка на оплату коммунальных услуг будет значительно снижена. Подобные дома - будущее страны. Мы пересматриваем нормативную практику с тем, чтобы такие технологии при строительстве домов стали обязательными для применения. Сегодня в Беларуси ежегодно возводится около 4 млн кв.м жилья, из которых около 60% возводится с применением энергоэффективных технологий", - сообщил на церемонии открытия объекта заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

"Умный дом" в Гродно общей площадью 10,34 тыс. кв.м построен ОАО "Гродножилстрой". Это дом с несущим кирпичными стенами и с наружными стенами из пенобетонных блоков. При строительстве применены технологии рекуперации, использования тепла земли, городского коллектора и серых стоков, снизить расходы на электроснабжение помогут установленные специальным способом солнечные панели. "Технологии, внедренные при строительстве дома, обеспечат значительное сокращение расходов на тепловую энергию. В среднем теплопотребление в этом доме составит 15 кВт/ч на куб.м в год. В расположенном рядом энергоэффективном доме первого поколения этот показатель - 39 кВт/ч, а в домах предыдущего поколения - в 15-20 раз выше", - рассказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Владимир Дешко.

Комфортную температуру жильцы дома смогут выбирать и регулировать самостоятельно. Наличие в кранах горячей воды будет обеспечено круглогодично независимо от сезонных отключений. Строители и инженеры обещают ежегодную экономию расходов на отопление для жильцов квартир этого дома в Br60-80 по сравнению с обычной квартирой.

Для эксплуатации "умного дома" в ЖЭС вводятся ставки инженера по эксплуатации и настройщиков оборудования.

Здание построено по проекту "Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь", финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в рамках Стратегии в области изменения климата. Проект реализуется общими усилиями Программы развития ООН (ПРООН), Департамента по энергоэффективности Госстандарта и Министерства архитектуры и строительства Беларуси. Ранее по проекту введены в эксплуатацию аналогичные дома в Минске и Могилеве. ПРООН покрывает стоимость всего энергоэффективного инженерного оборудования в гродненском здании, что составляет 18% от его общей стоимости. Партнерами проекта при возведении здания были ОАО "Гродножилстрой", институт "Гродногражданпроект" и Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.-0-