ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство первого в Беларуси экологически безопасного антифриза запустят в Гомеле

20.05.2017 14:16 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производство первого в Беларуси экологически безопасного антифриза запустят в ОАО "Гомельхимторг", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Открытие новой линии с организацией шести дополнительных рабочих мест запланировано на 25 мая. Реализация инициативы осуществляется по проекту "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН, при поддержке информационно-консультационного учреждения (ИКУ) "Содействие развитию бизнеса".

Запуск производства нового продукта в ОАО "Гомельхимторг" станет первым белорусским опытом создания экологически безопасной охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания. Это позволит автовладельцам применять безопасный антифриз и решить проблему утилизации использованных ядовитых охлаждающих жидкостей.

"Для открытия производства ИКУ "Содействие развитию бизнеса" закуплено и установлено за счет средств Европейского союза 13 позиций оборудования, 5 из которых выпущены под заказ. Основное оборудование производственной линии - реактор", - рассказал директор учреждения "Содействие развитию бизнеса", реализующего данную пилотную инициативу, Евгений Зуев.

По его словам, образцы нового продукта уже прошли лабораторные исследования в Научно-практическом центре гигиены. Новый антифриз отнесли к малоопасным химическим композициям (четвертый класс опасности). "Отличительная особенность в том, что основополагающим элементом охлаждающей жидкости является не этиленгликоль (ядовитое вещество), а глицерин. Новый антифриз не требует утилизации и способен заменить более дорогие импортные аналоги первого и второго классов опасности. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предприятия", - подчеркнул собеседник.

Государственное предприятие "Гомельхимторг" создано в 1997 году на базе  Гомельского филиала  по торговле химпродукцией "Гомельоптторг". В 2009 году преобразовано в ОАО "Гомельхимторг". Одним из основных видов деятельности является производство и реализация охлаждающих жидкостей, удобрений, строительных материалов.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуск производства нового продукта в ОАО "Гомельхимторг" станет первым белорусским опытом создания экологически безопасной охлаждающей жидкости для двигателей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика