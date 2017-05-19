Производство первого в Беларуси экологически безопасного антифриза запустят в Гомеле

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производство первого в Беларуси экологически безопасного антифриза запустят в ОАО "Гомельхимторг", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Открытие новой линии с организацией шести дополнительных рабочих мест запланировано на 25 мая. Реализация инициативы осуществляется по проекту "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН, при поддержке информационно-консультационного учреждения (ИКУ) "Содействие развитию бизнеса".

Запуск производства нового продукта в ОАО "Гомельхимторг" станет первым белорусским опытом создания экологически безопасной охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания. Это позволит автовладельцам применять безопасный антифриз и решить проблему утилизации использованных ядовитых охлаждающих жидкостей.

"Для открытия производства ИКУ "Содействие развитию бизнеса" закуплено и установлено за счет средств Европейского союза 13 позиций оборудования, 5 из которых выпущены под заказ. Основное оборудование производственной линии - реактор", - рассказал директор учреждения "Содействие развитию бизнеса", реализующего данную пилотную инициативу, Евгений Зуев.

По его словам, образцы нового продукта уже прошли лабораторные исследования в Научно-практическом центре гигиены. Новый антифриз отнесли к малоопасным химическим композициям (четвертый класс опасности). "Отличительная особенность в том, что основополагающим элементом охлаждающей жидкости является не этиленгликоль (ядовитое вещество), а глицерин. Новый антифриз не требует утилизации и способен заменить более дорогие импортные аналоги первого и второго классов опасности. Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предприятия", - подчеркнул собеседник.

Государственное предприятие "Гомельхимторг" создано в 1997 году на базе Гомельского филиала по торговле химпродукцией "Гомельоптторг". В 2009 году преобразовано в ОАО "Гомельхимторг". Одним из основных видов деятельности является производство и реализация охлаждающих жидкостей, удобрений, строительных материалов.-0-