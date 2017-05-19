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Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

20.05.2017 14:03 — Новости регионов | БелТА  
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Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрации центральных районов Минска и Санкт-Петербурга подписали сегодня соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, образовательном, социальном и культурном сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Центрального района белорусской столицы.

Подписи под документом поставили от белорусской стороны глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский, российской - глава Центрального района Санкт-Петербурга Андрей Хлутков. Цель соглашения - поддержка существующих социально-экономических отношений между районами двух городов, а также развитие новых направлений сотрудничества.

Как отметил Игорь Бузовский, в рамках первых шагов по практическому взаимодействию сторон будет организован обмен правовой информацией. Наибольший взаимный интерес в этом направлении представляют работы по организации общественных формирований, совершенствованию сферы ЖКХ.

Белорусской стороне интересен широкий опыт Санкт-Петербурга по организованному привлечению общественности к деятельности районной администрации, который позволяет оперативно решать различные вопросы, затрагивающие интересы местных жителей.

В свою очередь администрация Центрального района Санкт-Петербурга выразила заинтересованность в изучении белорусского опыта и нормативной базы по практике работы органов исполнительной власти. Эти вопросы особенно актуальны, поскольку северная столица России сейчас активно вырабатывает оптимальные формы организации работы ЖКХ и в целом органов исполнительной власти.

Для активного взаимодействия сторон по этим и другим направлениям будут организованы совместные заседания, встречи деловых кругов, конференции, бизнес-форумы, круглые столы и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подписи под документом поставили от белорусской стороны глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский, российской - глава Центрального района...

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