Жители Копыси своим небезучастием помогают преобразованию горпоселка - Александр Позняк

20 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Жители Копыси своим небезучастием и чутким контролем помогают преобразованию горпоселка, в том числе на приемах граждан подсказывают, как избежать ошибок или исправить недочеты. Такое мнение сегодня высказал помощник Президента - главный инспектор по Витебской области Александр Позняк после приема граждан в горпоселке Копысь Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросов немало. Они касаются и благоустройства города, домовладений, взаимодействия с властью. Среди обращений от жителей, недовольных некими просчетами строителей, были факты, в которых, как оказалось, работа просто еще не доведена до конца. Например, жительница одного из домов жаловалась на высокий бордюр, не зная, что предполагается еще оборудование съезда. Но есть ситуации, в которых нужно повторно все изучить с учетом рельефа местности, прочих нюансов. И затем решать непременно с участием жильцов. Такие приемы важны, чтобы жители указали нам на проблемы, которые, возможно, были упущены заказчиками, подрядчиками. Я благодарен тем, кто пришел на встречу со мной и поднял эти вопросы", - отметил Александр Позняк.

По его мнению, такая озабоченность жителей Копыси говорит только в их пользу. Они понимают, что нынешние преобразования делаются именно для них, и стремятся непосредственно участвовать в благоустройстве.

На прием к помощнику Президента записалось 8 человек, однако очередь желающих в процессе приема продолжала расти. Более 20 человек пришли поделиться своим мнением и проблемами: в вопросах наследования и приватизации жилья, благоустройства придомовой территории, заработной платы, газификации домов. Кто-то высказывался о том, что взаимодействие между поселковым советом и народом недостаточное. Острый вопрос был поднят работниками Оршанского комбината строительных материалов и цеха по производству сыров Оршанского молочного комбината - тема занятости жителей горпоселка. На это помощник Президента отреагировал однозначно: предоставление им рабочих мест в самой Копыси должно быть первоочередным.

"По тем вопросам, которые можно решить сразу, совместно с моими коллегами, райисполкомом и поселковым советом, мы принимали решения во время приема. Некоторые вопросы требуют изучения - по ним тоже даны поручения. Чтобы учесть интересы людей", - заключил Александр Позняк.

Городской поселок Копысь в Оршанском районе сейчас находится на этапе серьезной реконструкции. В конце прошлого года глава государства на совещании о перспективах развития Оршанского и Шкловского районов поставил задачу преобразовать Копысь так, чтобы на ее примере показать, как должно выглядеть современное село. Первый этап работ должен завершиться к 1 июня.-0-