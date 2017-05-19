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Новую амбулаторию открыли в агрогородке Гольшаны Ошмянского района

20.05.2017 18:10 — Новости регионов | БелТА  
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20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новую амбулаторию открыли в агрогородке Гольшаны Ошмянского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Амбулатория строилась по областной инвестиционной программе, на эти цели было выделено более Br1,2 млн. Одноэтажная амбулатория представляет собой современный объект здравоохранения, укомплектованный новым оборудованием. В здании созданы прекрасные условия для ведения приема пациентов. Новые кабинеты получили врачи общей практики, лаборатория, акушерский, прививочный, процедурный, стерилизационный и физиотерапевтический кабинеты. Здесь же расположено отделение дневного стационара на шесть мест и стоматологический кабинет, аптека. К открытию приобретены современное стоматологическое оборудование, электрокардиографы, дефибриллятор. В смену здесь могут принимать до 50 посетителей.

Первыми оценить преимущества нового объекта пригласили медицинский персонал и многодетные семьи.

Открывая новострой, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович отметил, что рядом располагаются другие объекты социальной инфраструктуры - школа и детский сад, а агрогородок растет и развивается. Гольшаны - населенный пункт со своим колоритом и особенностями, он известен как важный туристический объект, буквально сегодня же здесь у стен замка Сапег проводится фестиваль средневековой культуры. Это также вселяет уверенность в том, то у этого малого населенного пункта есть будущее, сказал зампред.

Гольшанская амбулатория обслуживает около 10 деревень сельского совета, в ее состав входят четыре фельдшерско-акушерских пункта, которые в свою очередь обслуживают остальные населенные пункты Гольшанского и Борунского сельских советов. В общей сложности в зоне обслуживания амбулатории проживает около 3 тыс. человек. Всего в амбулатории работают десять человек, из которых два - врачи общей практики. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Одноэтажная амбулатория представляет собой современный объект здравоохранения, укомплектованный новым оборудованием. В здании созданы прекрасные условия для...

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