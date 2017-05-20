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ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходила ночь музеев в Минске

20.05.2017 23:55 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Как проходила ночь музеев в Минске

В ночь музеев всех посетителей музея Великой Отечественной войны ждали ожившие скульптуры, призывающие принять участие в инсценировке военных событий. А национальный художественный музей подготовил для своих посетителей возможность побывать в ночном музее и ощутить его таинственную притягательность.

Фото Егора Павлющика, БЕЛТА

 
 
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В ночь музеев всех посетителей музея Великой Отечественной войны ждали ожившие скульптуры, призывающие принять участие в инсценировке военных событий. А...

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