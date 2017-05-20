В обычные дни полигон "Брестский" закрыт для посторонних. Там азы военной науки постигают солдаты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Но уже третий год подряд в конце мая военные делают исключение для гражданских. На три дня эта территория становится местом проведения военно-спортивной патриотической игры "Противостояние". Корреспонденты БЕЛТА не упустили возможность собственными глазами увидеть, как офисные работники справляются с испытаниями для бравых десантников.

Военно-спортивная игра "Противостояние" приобретает все большую популярность. В этом году в ней участвуют более 200 человек. Они разделены на семь команд, представляющих банковские и финансовые организации, IT-компании. На три дня они поселились в палаточном лагере. Погода радует теплом, вокруг красивая природа и свежий воздух - казалось бы, сплошная романтика. Но армейская. Живут участники по уставу, условия для них максимально приближены к тем, в которых оказываются солдаты во время военно-полевых выходов.

"Игра знакомит гражданских людей с условиями подготовки военнослужащих, - рассказывает старший офицер командования сил специальный операций Вооруженных сил подполковник Вадим Бобилевич. - "Противостояние" пользуется большой популярностью. С каждым годом количество участников увеличивается. Некоторые команды уже сейчас изъявили желание приехать и в 2018 году".

Первый день был ознакомительным. За каждой командой закреплен инструктор, который провел обучающие занятия, тренировки. Полученные знания и навыки очень пригодятся в следующие дни на испытаниях.

По условиям, команды разделились на две части: основные игроки и группа поддержки. Наибольшую нагрузку во время соревнований на себя берут пять человек. На их плечи ложатся самые сложные и ответственные испытания. В частности, они соревнуются с соперниками в меткости стрельбы из пистолета, автомата и снайперской винтовки. Задача не из легких, особенно когда ты впервые держишь в руках огнестрельное оружие, например, как бизнес-аналитик Андрей Сурдо из IT-компании LWO. "Об игре был наслышан от своих коллег. И теперь сам получаю эти же эмоции. Ощущения очень приятные, интересные. Но физически неподготовленному человеку здесь будет тяжело, должна быть спортивная форма", - считает молодой человек.

Еще одним серьезным испытанием для основной группы бойцов является прохождение комплексной полосы разведчика. Ее этапы включают преодоление различного рода стен, туннелей, дымоходов. И все это под аккомпанемент взрывов и пулеметной очереди, под дымовой завесой. Задание сложное, которое требует от человека выносливости.

Пройти полосу в одиночку практически невозможно. Именно здесь оттачивают свои навыки солдаты-разведчики. "Наша компания уже в третий раз участвует, но я приехала впервые, - рассказывает сотрудница Национальной перестраховочной организации Елена Ларина. - На самом деле здесь физически сложные испытания, но выполнить их вполне по силам. Помогаем друг другу. Умение работать в команде - важная вещь. Три дня побыть в армии - действительно полезная экскурсия. У меня растет четырехлетний сын. Приеду домой и поделюсь с ним впечатлениями, покажу фотографии".

Группа поддержки в это время тоже не прохлаждалась. В обязанностях ее представителей не только поддерживать боевой дух основных игроков, но и самим зарабатывать бонусные очки для команды. Благо в запасе у организаторов - масса предложений. Причем большинство упражнений нужно выполнять на скорость. Болельщики преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автомат Калашникова, отжимались и подтягивались, перетягивали канат. Страсти кипели нешуточные.

"Замечательная встряска после рутинной офисной жизни. Я не служил в армии, но в университете у меня была военная кафедра, проходил стажировку в войсках. Теперь снова почувствовал себя новобранцем, - отмечает заместитель директора департамента внутреннего контроля "Приорбанка" Константин Добрянский. - Ориентирование, выживание в лесу, физические нагрузки - все это не просто, но очень интересно. Все сложности потом компенсируются полученными эмоциями".

Одно из необычных упражнений - толкание бронетранспортера. На учениях БТР-80 по пересеченной местности военнослужащие толкают вчетвером. У участников такой силы и сноровки нет, поэтому машину обступают в несколько раз больше человек. Машина весом в 13 т сначала сопротивляется, но потом поддается и катится, правда, по асфальту. "Я думал, что это невозможно. Но оказалось, что команда, которая наполовину состоит из девушек, вполне может на 25 м переместить эту махину", - делится впечатлениями один из участников.

"В первую очередь "Противостояние" является патриотической игрой. Для участников подготовлены достаточно серьезные испытания, с которыми справляются защитники Родины. Даже если человек не служил в армии, то он сможет получить какой-то навык. На мой взгляд, игра должна развиваться и приобретать более массовый характер", - считает председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич.

Это далеко не все испытания для команд. На рассвете, когда большинство белорусов спали в своих уютных постелях, участников ожидало экстремальное пробуждение по тревоге. Затем они отправились на комбинированный марш-бросок. На восьмикилометровой дистанции трудностей хватало: нужно было преодолеть зараженные участки, оказать медицинскую помощь раненым, форсировать водные преграды.

Вероятнее всего, с такими заданиями офисным работникам вряд ли приходилось встречаться ранее. Да, жизнь армейскую никак не назовешь легкой. Даже если она длится всего три дня.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото и видео Екатерины ГАРАЕВОЙ,

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