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Полоцк открыл "бархатный сезон" для уличных музыкантов спецпроектом

22.05.2017 07:34 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Полоцк открыл "бархатный сезон" для уличных музыкантов специальным проектом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

"С каждым годом город приобретает свои характерные музыкальные черты, чему способствует предоставляемая энтузиастам свобода творчества. Концепция проекта "Уличный музыкант" основана на эксклюзивных запланированных и спонтанных концертных мероприятиях у значимых мест Полоцка, которые будут проходить в выходные дни с мая по сентябрь. Таким образом мы стремимся популяризировать рок-музыку, приобщать жителей к этому искусству, выявлять и поддерживать талантливых музыкантов, повышать уровень исполнительского мастерства. По сути, с помощью проекта творческие коллективы района да и все желающие получают платформу для музыкального самовыражения", - пояснили в пресс-службе.

Первое событие проекта состоялось вечером 20 мая у фонтана по проспекту Франциска Скорины. Характерный для рок-музыки драйв и живое исполнение, пробуждающее творческую энергию, подчеркивали посыл мероприятия "В городе весна…". Две полоцкие рок-группы - "Версия" и The Рынок представили публике на зеленом проспекте как авторские песни, так и кавер-версии всем известных мировых хитов.

Организаторами проекта выступают Полоцкий райисполком и городской Дворец культуры.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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