Готовность детских лагерей к летнему сезону в Брестской области превышает 85%

22 мая, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Готовность детских лагерей к летнему оздоровительному сезону в Брестской области превышает 85%, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Нина Чопчиц.

На подготовку оздоровительных лагерей в Брестской области из средств местных бюджетов направлено более Br600 тыс. Кроме того, средства выделяют собственники лагерей. "На сегодня практически 85-87% готовности лагерей уже обеспечено. Работы еще идут. В последнюю неделю мая будут работать комиссии по приемке оздоровительных лагерей. Думаю, что утвержденный решением облисполкома график не будет нарушен, и открытие оздоровительных лагерей состоится в срок", - сказала Нина Чопчиц.

Этим летом в области будет работать 22 стационарных лагеря - на один больше, чем в прошлом году. Список пополнил бывший детский оздоровительный центр Барановичского отделения Белорусской железной дороги "Исса", которому придан статус оздоровительного лагеря. Еще около 180 лагерей будет организовано на арендованных базах. Всего в лагерях с круглосуточным пребыванием оздоровятся 29,5 тыс. школьников, с учетом дневных лагерей - 61,5 тыс. ребят.

Первые заезды состоятся уже 1 июня. Так, например, в Международный день защиты детей первую смену примет детский реабилитационно-оздоровительный центр "Свитанак" в Пинском районе. Второго июня откроется лагерь "Волна" в Кобринском районе.

Третьего июня детей будут принимать в лагерях "Мечта" и "Звездочка" в Барановичском, "Бригантина" - в Ивановском, "Дубравушка" - в Ивацевичском, "Спутник" - в Лунинецком, "Ровесник" - в Малоритском районах.

"Мониторинг показывает, что родительские предпочтения при выборе летнего месяца для оздоровления ребенка не изменились. Вторая-третья смены в лагерях уже заполнены, а первая и четвертая - примерно на 80%. Сейчас собственники лагерей подбивают окончательную цену путевок. Я думаю, что она вырастет не более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Все желающие отправить детей в лагерь, получат такую возможность", - отметила начальник представительства.

Каждый третий ребенок в области оздоровится на льготных условиях. Государственная дотация в оздоровительном лагере с дневным пребыванием составит Br72, с круглосуточным (сроком на 18 дней) - Br175. Всего Брестской области из средств фонда государственного социального страхования на проведение летней оздоровительной кампании выделено около Br6 млн.-0-