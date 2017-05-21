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Газетно-журнальный бульвар откроют на фестивале в Свислочи

22.05.2017 08:30 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Импровизированный газетно-журнальный бульвар появится в центре Свислочи на время областного книжного фестиваля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского райисполкома.

Свислочь 11 июня станет хозяйкой областного книжного фестиваля "Книга и время", посвященного 500-летию белорусского книгопечатания. Мероприятие откроет научно-краеведческая конференция "Путь белорусского печатного слова в Свислочском крае" с участием научных сотрудников Гродненского государственного университета имени Я.Купалы.

Яркие впечатления, обширная программа ждут взрослых и детей, всех любителей чтения, отметили в райисполкоме. В центре Свислочи появится необычный газетно-журнальный бульвар, где встречу с читателями проведут корреспонденты и редакторы областной и районной газеты. А популярный белорусский женский журнал предложит пообщаться с авторами наиболее популярных рубрик. "Заинтересует читателей и выставка-продажа известных белорусских издательств. В импровизированной литературной гостиной желающие смогут встретиться с писателями, получить автограф, памятную подпись в книгу", - отметили в Свислочском райисполкоме.

Во время фестиваля пройдет областной смотр-конкурс "Библиотечная площадка" среди районных библиотек области. Библиотеки представят свои визитки в формате информационно-познавательных программ. Портретная галерея "Белорусские писатели-юбиляры 2017 года" познакомит с творчеством известных литературных деятелей Беларуси. Необычная выставка "Кніга сваімі рукамі" представит уникальные работы, сделанные жителями района в разной технике декоративно-прикладного творчества.

Заключительным аккордом праздника станет премьера спектакля "Сон маленького бездельника" народного театра "Памфлет" Свислочского центра культуры и народного творчества.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Свислочь 11 июня станет хозяйкой областного книжного фестиваля "Книга и время", посвященного 500-летию белорусского книгопечатания.

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