22 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Веломаршрут протяженностью более 200 км создают в Горецком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова.

"Анализируя опыт работы по проекту "Город Горки - здоровый город", было намечено еще одно направление развития спорта и туризма в районе, позволяющее лучше узнать Горецкий край, его природу, историю и традиции, - рассказала собеседница. - Новая инициатива "За здоровьем и впечатлениями на велосипеде" рассчитана на физически активных, любознательных людей, готовых совместить туризм и отдых с познавательным путешествием".

Уже разработаны три маршрута для велопробегов длиной от 59 км до 216 км (на объединенном, закольцовывающем весь район). С учетом холмистости, пересеченности местности они включают различные степени сложности и проходят по территориям ботанических памятников природы местного значения, историческим местам района, участкам нетронутой природы. Туристы смогут побывать на территории Полящицкой рощи в береговой зоне водохранилища Днепрец, угоститься свежим медом и молоком, садовыми ягодами и яблоками в д.Завидовка, пройти заросшей лесной дорогой к одному из наиболее известных и исследованных исторических мест района - Никодимовскому городищу, основанному в третьей четверти I тысячелетия нашей эры. Среди прочих объектов, которые будут включены в веломаршруты, комплекс старейшего сельскохозяйственного учебного заведения на постсоветском пространстве - Белорусской государственной сельскохозяйственной академии с расположенными на его территории ботаническим садом и дендропарком, мемориальный комплекс советско-польского боевого содружества в агрогородке Ленино, участок векового хвойного леса в Добровском лесничестве "Магутныя волаты", оленья ферма в урочище Селец, Успенская церковь в д. Малые Шарипы, построенная в конце 19 века, и др.

Время в пути на различных маршрутах в зависимости от физической подготовки группы будет составлять от 8 до 32 часов. Предусмотрена возможность однодневного путешествия с возвращением в Горки и ночевкой в комфортабельной гостинице "Проня", иных объектах города, а также остановка на ночлег в агроусадьбах района, палаточных городках, на местах подготовленных стоянок. Также будет возможность объединить два или три маршрута в единый многодневный велопробег.

Для популяризации идеи среди населения района и привлечения велотуристов на сайте райисполкома будет размещена интерактивная карта Горецкого района. Она познакомит с маршрутами велопутешествий, краткой характеристикой населенных пунктов по пути следования и их историей. В гостевую книгу посетители смогут внести предложения по совершенствованию направлений и поделиться впечатлениями.

"В настоящее время по реализации местной инициативы "За здоровьем и впечатлениями на велосипеде" работаем совместно с ассоциацией "Здоровые города Балтийского региона", - рассказала Оксана Огородникова. - В то же время мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом с партнерами в Беларуси и за рубежом".

Беларусь принимает активное участие в международном проекте "Здoровые гoрода", который при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения развивается уже более 20 лет. Сегодня он перерос в глобальное движение, объединяющее около тысячи городов, районов и поселков более чем 30 стран. Горки - первый город Синеокой, присоединившийся к здоровому движению. Практическая реализация инновационного проекта Министерства здравоохранения "Город Горки - здоровый город" началась здесь в 2014 году и продлится до 2020-го. Его суть - межведомственное объединение усилий в создании здоровых условий среды обитания и формировании ЗОЖ в отдельном городе. Системная работа опирается на непосредственное участие жителей по всем направлениям - физическая активность, профилактика вредных привычек, первичная диагностика заболеваний, организация питания. Зарекомендовавшие себя мероприятия будут продолжены, а опыт распространят по Беларуси. -0-