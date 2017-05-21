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Территории 19 оздоровительных лагерей Минска обработаны против клещей

22.05.2017 10:56 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территории 19 детских оздоровительных лагерей Минска обработаны против клещей, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный санитарный врач столицы Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В 12 оздоровительных лагерях акарицидные мероприятия близятся к завершению. "Благодаря проводимой работе количество пострадавших от укусов клещей детей снижается. Так, в 2016 году таких случаев отмечалось в 3,7 раза меньше", - отметила Нелли Гиндюк.

В целом, по состоянию на 19 мая, предписания по подготовке оздоровительных учреждений города к летнему сезону выполнены на 93%. По четырем объектам уже подписаны акты приемки. В лагерях проводились работы по благоустройству территорий, косметические ремонты в корпусах. Внимание уделялось модернизации санузлов, замене оконных блоков, обновлению спортивных залов. Пищеблоки некоторых лагерей пополнились новым технологическим оборудованием и инвентарем.

Всего школьников Минска летом будут принимать 32 загородных оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием, в том числе откроет двери после перепрофилирования и ремонта оздоровительный лагерь "На ростанях" ОАО "Минскремстрой" на базе филиала санатория "Спутник". Контроль за подготовкой объектов к сезону осуществляется с марта текущего года. Проведены городские и районные межведомственные обучающие семинары для руководителей оздоровительных учреждений, медицинских работников, работников пищеблоков. Первые смены в лагерях начнутся 27 мая-6 июня.

Для формирования у подростков негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, для пропаганды здорового образа жизни 17 мая дан старт профилактическому проекту "Ваш выбор!", который будет реализован во всех загородных оздоровительных лагерях. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 12 оздоровительных лагерях акарицидные мероприятия близятся к завершению. "Благодаря проводимой работе количество пострадавших от укусов клещей детей...

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