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Председатель Витебского облисполкома победил на турнире по жимовому двоеборью "Славянский кубок"

22.05.2017 10:56 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев стал победителем турнира по жимовому двоеборью "Славянский кубок", сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Состязания проходили 20 мая в агрогородке Новка Витебского района, в них участвовали около 80 человек, представители Беларуси и России.

Руководитель области показал два высоких результата. Николай Шерстнев лежа выжал штангу весом 165 кг. Кроме этого, на соревнованиях губернатор 22 раза поднял 100-килограммовую штангу. "В итоге председатель облисполкома уверенно занял первое место на турнире", - отметили в облисполкоме.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Состязания проходили 20 мая в агрогородке Новка Витебского района, в них участвовали около 80 человек, представители Беларуси и России.

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