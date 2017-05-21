Около 40 госслужащих пройдут обучение в Минске основам демографии

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 представителей партнерских организаций проекта "Поддержка реализации национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" освоят учебный вводный курс "Основы демографии для государственных служащих" с 22 по 26 мая в Минске. Об этом сообщил на открытии курсов заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, экономики, внутренних дел, местных органов власти, представители научной общественности ознакомятся с последними тенденциями в области демографии, расширят профессиональный инструментарий, повысят квалификацию в этой сфере. Будут рассмотрены такие важные темы, как миграция, старение, смертность, демографические прогнозы. Особое внимание уделяется совершенствованию системы мониторинга социально-трудовой сферы в ходе оценки демографической ситуации и политики.

Как отметил Александр Румак, учебный курс, организованный Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, - возможность для слушателей узнать об особенностях демографических процессов в Европе и мире.

Заместитель представителя ЮНФПА в Беларуси Елена Касько пояснила, что на протяжении последних 10 лет региональный офис ЮНФПА проводил ежегодно два обучающих семинара для специалистов из стран Восточной Европы и Центральной Азии, в которых принимали участие по 2-3 представителя из Беларуси. В 2017 году региональный офис подобные мероприятия не запланировал, потому актуальным и значимым является организация учебного курса в Минске. "Его уникальность в том, что несколько десятков представителей госорганов, научных кругов получат новые знания в области демографии, а также в том, что наряду с известными экспертами-демографами из России, Чехии перед слушателями выступят и ведущие национальные эксперты", - сказала Елена Касько. По окончании курсов участники получат соответствующий сертификат.

Среди лекторов - член-корреспондент Российской академии наук, директор Центра социальной демографии ИСПИ РАН Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, директор Института демографии Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики (Москва) Анатолий Вишневский, заведующий кафедрой географии и геодемографии Карлова университета (Прага) Томаш Кучера.

Проект международной технической помощи "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь" стартовал почти два года назад. Он нацелен на совершенствование системы мониторинга и оценки эффективности демографической политики, а также на улучшение системы демографического образования в республике. Общий объем финансирования проекта - более $1 млн. Национальное исполнительное агентство - Министерство труда и социальной защиты.-0-