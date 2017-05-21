В Витебской области с начала года 144 ребенка-инвалида получили санаторные путевки

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 144 ребенка-инвалида в первом полугодии текущего года получили путевки в здравницы (за 2016 год в регионе прошли санаторно-курортное лечение 244 ребенка-инвалида). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

В соответствии с указом от 26 августа 2006 года №542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения" дети-инвалиды имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Путевки для них выделяются за счет республиканского бюджета. В отечественные здравницы принимаются дети от 3 до 18 лет, в зарубежные - с пятилетнего возраста, за исключением санатория "Беларусь" (Друскининкай, Литва), куда направляются и трехлетние малыши в сопровождении взрослого. Необходимость в сопровождении ребенка-инвалида подтверждается заключением ВКК, причем матери (отцу, другому взрослому) на весь период санаторно-курортного лечения выдается больничный лист с учетом времени на дорогу.

По данным управления здравоохранения Витебского облисполкома, почти 2,5 тыс. детей-инвалидов рекомендовано санаторно-курортное лечение, более 300 из них страдают детским церебральным параличом (ДЦП).

В 2012 году список учреждений, принимающих на лечение детей-инвалидов, пополнил Лепельский военный санаторий. Здесь было открыто отделение на 40 мест для санаторного лечения детей-инвалидов с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, а также с сахарным диабетом.

Ребят с сахарным диабетом в возрасте 6-15 лет с 2016 года принимает оздоровительный лагерь "Радуга" областного детского клинического центра. В детском лагере в Черницах (Лиозненский район) для детей с таким заболеванием выделен отдельный этаж в комфортабельном корпусе. Мальчики и девочки круглосуточно находятся под присмотром врача-эндокринолога, при этом вместе с ровесниками принимают участие в конкурсах, играх, спортивных мероприятиях. В 2017 году тоже будет набрана группа детей с сахарным диабетом - путевки детям-инвалидам и двум сопровождающим взрослым в оздоровительный лагерь оплачиваются за счет средств областного бюджета.-0-