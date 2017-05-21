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Служба "Одно окно" в Минске расширит сферы электронного взаимодействия

22.05.2017 12:08 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. В Минске планируется расширить перечень административных процедур, по которым возможна подача заявлений в службу "Одно окно" в электронной форме, сообщил директор КУП "Минское городское агентство обслуживания населения" Александр Ефимов на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас такая возможность предоставлена по 12 процедурам. За четыре месяца текущего года ею воспользовались 627 заявителей, за аналогичный период 2016 года - 377. Электронное взаимодействие позволяет минчанам посещать службу "Одно окно" только для получения итогового документа.

Александр Ефимов подчеркнул, что переход на осуществление административных процедур в электронной форме - одно из перспективных направлений развития предприятия. В настоящее время проводятся работы по внедрению второй очереди программного комплекса "Одно окно", ожидается, что мероприятия будут завершены в течение 2018 года.

"Таким образом, основные процедуры, за исключением сложных и многоступенчатых, будут предполагать электронное взаимодействие", - проинформировал Александр Ефимов.

Всего за четыре месяца зарегистрировано более 118 тыс. заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в службу "Одно окно", что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшее количество заявлений касалось сферы предпринимательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время проводятся работы по внедрению второй очереди программного комплекса "Одно окно", ожидается, что мероприятия будут завершены в течение 2018 года.

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