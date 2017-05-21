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Свыше 70 протоколов на нарушителей земельного законодательства составлено в Минске с начала года

22.05.2017 12:23 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Землеустроительная служба Мингорисполкома с начала года обследовала 120 земельных участков и составила свыше 70 протоколов об административных правонарушениях, сообщил начальник службы Денис Синельников на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместно с городской, районными прокуратурами и КГК проведено 20 проверок соблюдения законодательства об использовании и охране земель организациями различной формы собственности, дополнительно обследовано 208 участков. Землепользователям направлено семь предписаний об устранении недостатков.

Среди нарушений 40% - это самовольное занятие земель, 36% - нарушение сроков возврата временно занимаемых земельных участков, 20% - нецелевое использование участков, 4% - неиспользование земель в течение сроков, установленных законодательством. Сумма уплаченных в бюджет штрафов составила свыше Br23,5 тыс.

Кроме того, в городе ведется работа по выявлению неэффективно используемых территорий. В налоговые инспекции направлены сведения для взимания 10-кратной ставки земельного налога за пользование участками общей площадью 6,47 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совместно с городской, районными прокуратурами и КГК проведено 20 проверок соблюдения законодательства об использовании и охране земель организациями различной...

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