Пинчанам предлагают высказаться о целесообразности строительства скейт-парка

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22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителям Пинска городские власти предлагают высказаться о целесообразности строительства скейт-парка. Такая информация размещена на официальном сайте городского исполнительного комитета.

С инициативой создания новой спортивной площадки выступил сам горисполком. "В нашем городе зачастую можно встретить молодых людей, которые выполняют различные трюки на скейтбордах, роликах и велосипедах BMX. Для многих ребят занятие этими видами экстремального спорта является стилем жизни. Соревнуются они на улицах, что не безопасно. Специального места для тренировок и катания в Пинске пока нет", - отметили в мэрии.

Городские власти предлагают пинчанам путем интернет-голосования в сообществе Pinsk is love высказать свое мнение о целесообразности строительства скейт-парка, а также обсудить возможное место его размещения. Среди вариантов фигурируют Детский парк и городской парк культуры и отдыха. Также жители Пинска могут написать свои предложения.

Ранее в Брестской области с инициативой оборудовать в городе молодежный скейт-парк выступил Кобринский райисполком. Площадку планируется соорудить нынешним летом. Установят ее в парке культуры и отдыха, недалеко от здания аквапарка.-0-