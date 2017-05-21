ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинчанам предлагают высказаться о целесообразности строительства скейт-парка

22.05.2017 13:03 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Пинчанам предлагают высказаться о целесообразности строительства скейт-парка
Фото из архива

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителям Пинска городские власти предлагают высказаться о целесообразности строительства скейт-парка. Такая информация размещена на официальном сайте городского исполнительного комитета.

С инициативой создания новой спортивной площадки выступил сам горисполком. "В нашем городе зачастую можно встретить молодых людей, которые выполняют различные трюки на скейтбордах, роликах и велосипедах BMX. Для многих ребят занятие этими видами экстремального спорта является стилем жизни. Соревнуются они на улицах, что не безопасно. Специального места для тренировок и катания в Пинске пока нет", - отметили в мэрии.

Городские власти предлагают пинчанам путем интернет-голосования в сообществе Pinsk is love высказать свое мнение о целесообразности строительства скейт-парка, а также обсудить возможное место его размещения. Среди вариантов фигурируют Детский парк и городской парк культуры и отдыха. Также жители Пинска могут написать свои предложения.

Ранее в Брестской области с инициативой оборудовать в городе молодежный скейт-парк выступил Кобринский райисполком. Площадку планируется соорудить нынешним летом. Установят ее в парке культуры и отдыха, недалеко от здания аквапарка.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С инициативой создания новой спортивной площадки выступил сам горисполком. "В нашем городе зачастую можно встретить молодых людей, которые выполняют различные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости регионов
 
Свыше 70 протоколов на нарушителей земельного законодательства составлено в Минске с начала года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика