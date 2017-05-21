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Электроснабжение в центре Минска восстановлено

22.05.2017 13:28 — Новости регионов | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в центре Минска восстановлено, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"Электроснабжение восстановлено, последний потребитель подключен в 12.45", - отметили на предприятии.

Информация об аварии на электросетях поступила в начале 12.00. Проблемы с электроснабжением испытывали жильцы домов по улицам Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта, Харьковской, Бетонному проезду, Загородном переулку, Куприянова, переулку Домашевского, 2-му переулку Р. Люксембург, пр. Победителей, Клары Цеткин, Игнатенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Информация об аварии на электросетях поступила в начале 12.00. Проблемы с электроснабжением испытывали жильцы домов по улицам Волоха, Коржа, Лермонтова, Либкнехта,...

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